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Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел
Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел - РИА Новости, 04.07.2024
Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел
Президент России Владимир Путин заявил, что единоличные попытки США решить палестинский конфликт оказались неэффективными и контрпродуктивными на фоне... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:55
2024-07-04T10:55
2024-07-04T11:15
сша
в мире
владимир путин
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
саммит шос в астане – 2024
сектор газа
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что единоличные попытки США решить палестинский конфликт оказались неэффективными и контрпродуктивными на фоне обострения ситуации в секторе Газа.Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане отметил, что разрастание конфликта в секторе Газа угрожает стабильности евразийского континента."История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США разрубить палестинский узел, и отказа от исполнений решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств: Израиля и Палестины", - сказал Путин, говоря о конфликте в секторе Газа.
https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html
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сша, в мире, владимир путин, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, саммит шос в астане – 2024, сектор газа
США, В мире, Владимир Путин, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Саммит ШОС в Астане – 2024, Сектор Газа
Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел
Путин: единоличные попытки США решить конфликт в Газе оказались неэффективными