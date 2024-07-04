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Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел

Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел - РИА Новости, 04.07.2024

Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел

Президент России Владимир Путин заявил, что единоличные попытки США решить палестинский конфликт оказались неэффективными и контрпродуктивными на фоне... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:55

2024-07-04T10:55

2024-07-04T11:15

сша

в мире

владимир путин

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

саммит шос в астане – 2024

сектор газа

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что единоличные попытки США решить палестинский конфликт оказались неэффективными и контрпродуктивными на фоне обострения ситуации в секторе Газа.Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане отметил, что разрастание конфликта в секторе Газа угрожает стабильности евразийского континента."История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США разрубить палестинский узел, и отказа от исполнений решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств: Израиля и Палестины", - сказал Путин, говоря о конфликте в секторе Газа.

https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html

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сектор газа

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