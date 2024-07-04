Рейтинг@Mail.ru
США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 04.07.2024 (обновлено: 02:13 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ssha-1957241102.html
США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов
США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов - РИА Новости, 04.07.2024
США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов
Новая военная помощь США Киеву рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T01:18
2024-07-04T02:13
в мире
россия
сша
киев
нато
украина
анатолий антонов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Новая военная помощь США Киеву рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, в распространенном посольством России в Вашингтоне заявлении Анатолия Антонова."Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина о путях остановки конфликта и достижении мира — отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается", — сказал он.Ранее администрация США объявила о новой военной помощи Киеву на 2,5 миллиарда долларов. Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.Как заявил Антонов, "американское руководство не видит и не понимает истинного положения дел". "Запуталось в своих же сетях интриг и санкций, которые не сковали действия России и других независимых государств, а стали тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику "всесильного" Запада", — подчеркнул он."Накачка" агонизирующего режима (Владимира) Зеленского смертоносными вооружениями — бесперспективный проект. По сути — это поощрение киевских террористов к совершению новых преступлений. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", — добавил он.Как заявил Антонов, нет оправдания "заокеанским спонсорам кровавых боевиков ВСУ". "Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет "набухать" кошелькам американского ВПК. США балансируют на грани конфликта с Россией — крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956266971.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, нато, украина, анатолий антонов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Киев, НАТО, Украина, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов

Антонов: выделение Киеву помощи США приведет лишь к новым жертвам

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Новая военная помощь США Киеву рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, в распространенном посольством России в Вашингтоне заявлении Анатолия Антонова.
"Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина о путях остановки конфликта и достижении мира — отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Ранее администрация США объявила о новой военной помощи Киеву на 2,5 миллиарда долларов. Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.
Как заявил Антонов, "американское руководство не видит и не понимает истинного положения дел".
"Запуталось в своих же сетях интриг и санкций, которые не сковали действия России и других независимых государств, а стали тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику "всесильного" Запада", — подчеркнул он.
"Накачка" агонизирующего режима (Владимира) Зеленского смертоносными вооружениями — бесперспективный проект. По сути — это поощрение киевских террористов к совершению новых преступлений. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", — добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Запад обнаружил смертельное оружие России в коридоре
29 июня, 08:00
Как заявил Антонов, нет оправдания "заокеанским спонсорам кровавых боевиков ВСУ". "Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет "набухать" кошелькам американского ВПК. США балансируют на грани конфликта с Россией — крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевНАТОУкраинаАнатолий АнтоновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала