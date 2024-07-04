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США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов

США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов - РИА Новости, 04.07.2024

США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов

Новая военная помощь США Киеву рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T01:18

2024-07-04T01:18

2024-07-04T02:13

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Новая военная помощь США Киеву рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, в распространенном посольством России в Вашингтоне заявлении Анатолия Антонова."Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина о путях остановки конфликта и достижении мира — отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается", — сказал он.Ранее администрация США объявила о новой военной помощи Киеву на 2,5 миллиарда долларов. Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.Как заявил Антонов, "американское руководство не видит и не понимает истинного положения дел". "Запуталось в своих же сетях интриг и санкций, которые не сковали действия России и других независимых государств, а стали тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику "всесильного" Запада", — подчеркнул он."Накачка" агонизирующего режима (Владимира) Зеленского смертоносными вооружениями — бесперспективный проект. По сути — это поощрение киевских террористов к совершению новых преступлений. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", — добавил он.Как заявил Антонов, нет оправдания "заокеанским спонсорам кровавых боевиков ВСУ". "Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет "набухать" кошелькам американского ВПК. США балансируют на грани конфликта с Россией — крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956266971.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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в мире, россия, сша, киев, нато, украина, анатолий антонов, вооруженные силы украины