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День Независимости США

День Независимости США - РИА Новости, 04.07.2024

День Независимости США

4 июля в США отмечается национальный государственный праздник – День Независимости (Independence Day). РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T01:03

2024-07-04T01:03

2024-07-04T01:03

справки

сша

бенджамин франклин

томас джефферсон

день независимости сша

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4 июля в США отмечается национальный государственный праздник – День Независимости (Independence Day). В этот день в 1776 году представители 13 штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.Неизбежность разрыва с метрополией стала ясна после начала в апреле 1775 года военных действий за независимость в Северной Америке (1775-1783).7 июня 1776 года на заседании Континентального конгресса делегат из Вирджинии Ричард Генри Ли внес резолюцию, утверждавшую, что "Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами; что они полностью освобождаются от верности британской короне; что всякая политическая связь между ними и Британским государством должна быть полностью расторгнута".11 июня для подготовки специальной декларации по этому вопросу был избран комитет в составе Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона. Составить проект декларации было поручено главе комитета, видному деятелю Войны за независимость Томасу Джефферсону, который 17 дней (с 11 по 28 июня) работал над ее текстом.Проект Джефферсона с незначительными редакционными поправками Джона Адамса и Бенджамина Франклина 28 июня был представлен Континентальному конгрессу. В ходе обсуждения в проект были внесены изменения, в частности изъят раздел, осуждавший рабство и работорговлю.Вечером 4 июля согласованный текст "Единодушной декларации тринадцати Соединенных Штатов Америки" был единогласно одобрен, удостоверен подписями президента конгресса Джона Хэнкока и секретаря Чарльза Томсона и прочтен вслух перед народом, собравшимся перед зданием, где заседал Континентальный конгресс.Это был первый в истории документ, провозгласивший принцип народного суверенитета как основы государственного устройства, отвергший господствовавшую в то время теорию божественного происхождения власти. Декларация независимости утверждала за народом право на восстание и свержение деспотического правительства, провозглашала основные идеи демократии – равенство людей, их "неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью".Декларация стала не только "свидетельством о рождении" нового государства, но и памятником американской литературы: Джефферсону удалось выразить ее принципы и идеи образным языком, в краткой и доступной форме.Церемония подписания записанной на пергаменте Декларации состоялась 2 августа 1776 года. Имена всех 56 человек, подписавших документ, вошли в историю США, им посвящена обширная литература и мемориал в Вашингтоне.В 1870 году Конгресс США объявил 4 июля государственным праздником, в 1941 году этот день стал оплачиваемым выходным днем. До конца XIX века у Декларации о независимости США не имелось постоянного места хранения. Дважды (во время Войны за независимость и англо-американской войны 1812-1814) документ едва не попал в руки англичан. С 1894 года оригинал Декларации хранился в сейфе библиотеки Государственного департамента США, в 1921 году был передан в Библиотеку Конгресса США, а с 1952 года находится в Национальном архиве в Вашингтоне (наряду с подлинниками Конституции США и Билля о правах).Оригинал Декларации хранится в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение. Главное событие – парад Дня Независимости – проходит в полдень в Вашингтоне. Парад начинается в 11:45 по местному времени. Праздничная колонна проходит по Конститьюшн-авеню от 7-й до 17-й улицы. Это одно из важнейших национальных мероприятий с очень четкой патриотической основой, с участием огромного количества музыкантов, военных, актеров и чиновников, а также воздушных шаров и украшенных платформ. Участвующие музыкальные коллективы выбираются губернатором каждого штата либо от музыкальных образовательных учреждений штата.Одновременно в Америке проходят народные гуляния, устраиваются фейерверки, американцы вывешивают на своих домах государственный флаг США.Главный национальный фейерверк по традиции проходит не в административной столице – Вашингтоне, а в Нью-Йорке – на набережной Ист-ривер. Мероприятие спонсирует торговая сеть Macy's.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, бенджамин франклин, томас джефферсон, день независимости сша