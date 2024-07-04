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На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 04.07.2024
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19:06 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/sputnik-1957488782.html
На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"
На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 04.07.2024
На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"
Лётные испытания первого радиолокационного спутника "Кондор-ФКА", запущенного с космодрома Восточный в 2023 году, завершены, сообщил гендиректор НПО... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:06
2024-07-04T19:06
александр леонов
нпо машиностроения
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наука
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Лётные испытания первого радиолокационного спутника "Кондор-ФКА", запущенного с космодрома Восточный в 2023 году, завершены, сообщил гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов. "Лётные испытания завершены. Завершены успешно", - сказал Леонов журналистам. "Кондор-ФКА" №1 был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии. Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за шесть суток.
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александр леонов, нпо машиностроения, космос - риа наука, наука
Александр Леонов, НПО Машиностроения, Космос - РИА Наука, Наука
На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"

На Восточном завершили испытания первого радиолокационного спутника "Кондор-ФКА"

© Фото : РоскосмосРакета космического назначения "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли Кондор-ФКА №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Роскосмос
Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Лётные испытания первого радиолокационного спутника "Кондор-ФКА", запущенного с космодрома Восточный в 2023 году, завершены, сообщил гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
"Лётные испытания завершены. Завершены успешно", - сказал Леонов журналистам.
"Кондор-ФКА" №1 был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а".
"Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии.
Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за шесть суток.
Космодром Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Источник назвал сроки первого в истории пуска ракеты "Ангара" с Восточного
4 марта, 03:09
 
Александр ЛеоновНПО МашиностроенияКосмос - РИА НаукаНаука
 
 
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