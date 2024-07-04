https://ria.ru/20240704/sputnik-1957488782.html

На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"

На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 04.07.2024

На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"

Лётные испытания первого радиолокационного спутника "Кондор-ФКА", запущенного с космодрома Восточный в 2023 году, завершены, сообщил гендиректор НПО... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:06

2024-07-04T19:06

2024-07-04T19:06

александр леонов

нпо машиностроения

космос - риа наука

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873552102_0:233:2730:1769_1920x0_80_0_0_735444c5aeab4d82e20dfcf48af55d9f.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Лётные испытания первого радиолокационного спутника "Кондор-ФКА", запущенного с космодрома Восточный в 2023 году, завершены, сообщил гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов. "Лётные испытания завершены. Завершены успешно", - сказал Леонов журналистам. "Кондор-ФКА" №1 был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии. Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за шесть суток.

https://ria.ru/20240304/angara-1930905751.html

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александр леонов, нпо машиностроения, космос - риа наука, наука