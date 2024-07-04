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ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/spetsoperatsiya-1957254212.html
ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР
ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР
Украина на фоне успехов российской армии в районах Волчанска и Часова Яра нарастила группировку своих войск на донецком и харьковском направлениях, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:04
2024-07-04T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
россия
украина
ян гагин
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украина на фоне успехов российской армии в районах Волчанска и Часова Яра нарастила группировку своих войск на донецком и харьковском направлениях, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" в Часовом Яру Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Также в среду МО РФ сообщало об успешном отражении контратаки подразделениями российской группировки войск "Север", противник в целом потерял до 140 военных в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. "После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих "хозяев" из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях. У них стоит задача удержать любой ценой тот же Волчанск", - сказал Гагин. По его словам, противник сейчас, как и при неудавшемся так называемом контрнаступлении летом прошлого года, бросает неподготовленных мобилизованных солдат на передовую. Несмотря на усиление группировки ВСУ, российские военные при поддержке артиллерии и авиации продолжают продвижение, уничтожая колонны украинской техники. "Буквально недавно уничтожили целую колонну техники в тылу украинских войск при разгрузке на железнодорожной станции", - отметил советник Дениса Пушилина.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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в мире, волчанск, россия, украина, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Россия, Украина, Ян Гагин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР

Гагин: ВСУ нарастили группировку войск на Донецком и Харьковском направлениях

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украина на фоне успехов российской армии в районах Волчанска и Часова Яра нарастила группировку своих войск на донецком и харьковском направлениях, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" в Часовом Яру Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю.
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Также в среду МО РФ сообщало об успешном отражении контратаки подразделениями российской группировки войск "Север", противник в целом потерял до 140 военных в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области.
"После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих "хозяев" из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях. У них стоит задача удержать любой ценой тот же Волчанск", - сказал Гагин.
По его словам, противник сейчас, как и при неудавшемся так называемом контрнаступлении летом прошлого года, бросает неподготовленных мобилизованных солдат на передовую.
Несмотря на усиление группировки ВСУ, российские военные при поддержке артиллерии и авиации продолжают продвижение, уничтожая колонны украинской техники. "Буквально недавно уничтожили целую колонну техники в тылу украинских войск при разгрузке на железнодорожной станции", - отметил советник Дениса Пушилина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскРоссияУкраинаЯн ГагинДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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