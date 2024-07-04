https://ria.ru/20240704/spetsoperatsiya-1957254212.html

ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР

ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024

ВСУ нарастили силы на двух направлениях, заявили в ДНР

Украина на фоне успехов российской армии в районах Волчанска и Часова Яра нарастила группировку своих войск на донецком и харьковском направлениях, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:04

2024-07-04T07:04

2024-07-04T07:04

специальная военная операция на украине

в мире

волчанск

россия

украина

ян гагин

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украина на фоне успехов российской армии в районах Волчанска и Часова Яра нарастила группировку своих войск на донецком и харьковском направлениях, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" в Часовом Яру Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Также в среду МО РФ сообщало об успешном отражении контратаки подразделениями российской группировки войск "Север", противник в целом потерял до 140 военных в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. "После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих "хозяев" из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях. У них стоит задача удержать любой ценой тот же Волчанск", - сказал Гагин. По его словам, противник сейчас, как и при неудавшемся так называемом контрнаступлении летом прошлого года, бросает неподготовленных мобилизованных солдат на передовую. Несмотря на усиление группировки ВСУ, российские военные при поддержке артиллерии и авиации продолжают продвижение, уничтожая колонны украинской техники. "Буквально недавно уничтожили целую колонну техники в тылу украинских войск при разгрузке на железнодорожной станции", - отметил советник Дениса Пушилина.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html

волчанск

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в мире, волчанск, россия, украина, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины