https://ria.ru/20240704/spetsoperatsiya-1957242831.html

Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР

Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024

Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР

Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона "Новый" - серьезный тактический успех российской армии, это открывает возможности для дальнейшего освобождения... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T02:20

2024-07-04T02:20

2024-07-04T02:52

специальная военная операция на украине

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ян гагин

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безопасность

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона "Новый" - серьезный тактический успех российской армии, это открывает возможности для дальнейшего освобождения города и говорит о проломе обороны ВСУ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Накануне в Минобороны России сообщили о полном освобождении района "Новый" в Часовом Яре. "Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра", - сказал Гагин. По его словам, за этот участок в восточной части Часова Яра длительное время шли серьезные бои. "Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html

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донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф