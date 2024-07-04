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Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР
Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР
Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона "Новый" - серьезный тактический успех российской армии, это открывает возможности для дальнейшего освобождения... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T02:20
2024-07-04T02:20
2024-07-04T02:52
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона "Новый" - серьезный тактический успех российской армии, это открывает возможности для дальнейшего освобождения города и говорит о проломе обороны ВСУ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Накануне в Минобороны России сообщили о полном освобождении района "Новый" в Часовом Яре. "Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра", - сказал Гагин. По его словам, за этот участок в восточной части Часова Яра длительное время шли серьезные бои. "Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец", - подчеркнул собеседник агентства.
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донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра, заявили в ДНР
Советник главы ДНР: освобождение района Часова Яра говорит о проломе обороны ВСУ