https://ria.ru/20240704/sobytie-1957248176.html

"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии

"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии - РИА Новости, 04.07.2024

"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии

Связанные с солнечными вспышками протонные штормы могут иметь серьезные последствия для здоровья человека и эволюции, если совпадут с ослаблением магнитного... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:47

2024-07-04T04:47

2024-07-04T11:01

наука

земля

космос - риа наука

геомагнитная буря

солнце

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Связанные с солнечными вспышками протонные штормы могут иметь серьезные последствия для здоровья человека и эволюции, если совпадут с ослаблением магнитного поля земли, сообщила международная группа ученых в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.Протонный шторм представляет собой поток заряженных частиц, которые приобрели большую энергию в результате солнечных извержений. По словам ученых, особо мощные штормы способны разрушать озоновый слой Земли, но в обычных условиях планета защищена магнитным полем. Однако в истории Земли сильные протонные штормы не раз приходились на периоды ослабления магнитного поля. Авторы исследования попытались смоделировать последствия таких совпадений."Возможные последствия включают в себя риски для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные изменения", — говорится в статье.По оценке авторов, протонный шторм в условиях очень слабого магнитного поля спровоцирует истощение озонового слоя по всей планете на несколько лет. Уровень ультрафиолетового излучения будет оставаться повышенным на протяжении шести лет. Наконец, количество связанных с ультрафиолетом повреждений ДНК у живых организмов вырастет на 40-50 процентов, отметили ученые.Участники исследования Алан Купер и Павле Арсенович в статье для портала Conversation заметили, что совпадения протоновых штормов и слабого магнитного поля Земли неоднократно могли стать причиной эволюционных изменений. Среди событий, на которые могло повлиять излучение, ученые назвали возникновение многоклеточных организмов, взрывной рост фауны Земли в кембрийский период и исчезновение неандертальцев."Насколько велика вероятность смертельной комбинации слабого магнитного поля и мощного протонного шторма? Учитывая, как часто происходит каждое из этих явлений, скорее всего, они совпадают относительно часто", — предупредили ученые.В мае Земля подверглась мощной магнитной буре. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года. Космическое событие привело к северным сияниям, которые наблюдались во многих регионах России.

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

https://ria.ru/20240703/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, космос - риа наука, геомагнитная буря , солнце, вспышки на солнце