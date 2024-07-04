"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии
Ученые опасаются больших эволюционных последствий от протонных штормов
© AP PhotoВспышка на солнце
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Связанные с солнечными вспышками протонные штормы могут иметь серьезные последствия для здоровья человека и эволюции, если совпадут с ослаблением магнитного поля земли, сообщила международная группа ученых в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Протонный шторм представляет собой поток заряженных частиц, которые приобрели большую энергию в результате солнечных извержений. По словам ученых, особо мощные штормы способны разрушать озоновый слой Земли, но в обычных условиях планета защищена магнитным полем. Однако в истории Земли сильные протонные штормы не раз приходились на периоды ослабления магнитного поля. Авторы исследования попытались смоделировать последствия таких совпадений.
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"Возможные последствия включают в себя риски для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные изменения", — говорится в статье.
По оценке авторов, протонный шторм в условиях очень слабого магнитного поля спровоцирует истощение озонового слоя по всей планете на несколько лет. Уровень ультрафиолетового излучения будет оставаться повышенным на протяжении шести лет. Наконец, количество связанных с ультрафиолетом повреждений ДНК у живых организмов вырастет на 40-50 процентов, отметили ученые.
Участники исследования Алан Купер и Павле Арсенович в статье для портала Conversation заметили, что совпадения протоновых штормов и слабого магнитного поля Земли неоднократно могли стать причиной эволюционных изменений. Среди событий, на которые могло повлиять излучение, ученые назвали возникновение многоклеточных организмов, взрывной рост фауны Земли в кембрийский период и исчезновение неандертальцев.
"Насколько велика вероятность смертельной комбинации слабого магнитного поля и мощного протонного шторма? Учитывая, как часто происходит каждое из этих явлений, скорее всего, они совпадают относительно часто", — предупредили ученые.
В мае Земля подверглась мощной магнитной буре. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года. Космическое событие привело к северным сияниям, которые наблюдались во многих регионах России.