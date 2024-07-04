https://ria.ru/20240704/sledstvie-1957257402.html
Следствие попросило суд перевести из СИЗО фигуранта дела Паршина
Следствие попросило суд перевести из СИЗО фигуранта дела Паршина - РИА Новости, 04.07.2024
Следствие попросило суд перевести из СИЗО фигуранта дела Паршина
Следствие просит Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под запрет определенных действий предпринимателя Александра Моносова, фигуранта дела экс-замглавы... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:57
2024-07-04T07:57
2024-07-04T07:57
происшествия
москва
максим паршин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893107056_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_558f8b142ee1cc23e5df22a045396282.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под запрет определенных действий предпринимателя Александра Моносова, фигуранта дела экс-замглавы Минцифы Максима Паршина, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в картотеке Басманного суда Москвы. Ходатайство будет рассмотрено 4 июля, указано в картотеке. Ранее этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СК сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942480790.html
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893107056_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_edcbef4863fdbb8e5f5833135a89a522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, максим паршин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Максим Паршин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило суд перевести из СИЗО фигуранта дела Паршина
Следствие просит смягчить меру фигуранту по делу экс-замглавы Минцифры Паршина
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под запрет определенных действий предпринимателя Александра Моносова, фигуранта дела экс-замглавы Минцифы Максима Паршина, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в картотеке Басманного суда Москвы. Ходатайство будет рассмотрено 4 июля, указано в картотеке.
Ранее этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено.
Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд
определил обоих фигурантов в СИЗО.
Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали.
По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СК
сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.