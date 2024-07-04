https://ria.ru/20240704/sizo-1957341006.html
Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН
Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН - РИА Новости, 04.07.2024
Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН
Инспектора из СИЗО Ростова-на-Дону, который в июне попал в заложники к обвиняемым, планируют перевести на административную должность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:42
2024-07-04T12:42
2024-07-04T12:48
происшествия
ростов-на-дону
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Инспектора из СИЗО Ростова-на-Дону, который в июне попал в заложники к обвиняемым, планируют перевести на административную должность, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. "По сотруднику (который попал в заложники) - пока официально он не переведен (на административную должность в ГУФСИН), но такие планы действительно есть", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240704/sizo-1957340399.html
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происшествия, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН
Попавшего в заложники в ростовском СИЗО инспектора планируют перевести в ГУФСИН
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Инспектора из СИЗО Ростова-на-Дону, который в июне попал в заложники к обвиняемым, планируют перевести на административную должность, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
"По сотруднику (который попал в заложники) - пока официально он не переведен (на административную должность в ГУФСИН), но такие планы действительно есть", - сказал собеседник агентства.