https://ria.ru/20240704/sizo-1957341006.html

Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН

Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН - РИА Новости, 04.07.2024

Источник: пострадавшего в ростовском СИЗО инспектора переведут в ГУФСИН

Инспектора из СИЗО Ростова-на-Дону, который в июне попал в заложники к обвиняемым, планируют перевести на административную должность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:42

2024-07-04T12:42

2024-07-04T12:48

происшествия

ростов-на-дону

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Инспектора из СИЗО Ростова-на-Дону, который в июне попал в заложники к обвиняемым, планируют перевести на административную должность, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. "По сотруднику (который попал в заложники) - пока официально он не переведен (на административную должность в ГУФСИН), но такие планы действительно есть", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240704/sizo-1957340399.html

ростов-на-дону

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2024

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происшествия, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо