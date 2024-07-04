https://ria.ru/20240704/sistema-1957260245.html

В России разработали навигационную систему для умных трамваев

В России разработали навигационную систему для умных трамваев - РИА Новости, 04.07.2024

В России разработали навигационную систему для умных трамваев

Разработчик систем ИИ для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot представил навигационную систему для умных трамваев, которая гарантированно... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:36

2024-07-04T08:36

2024-07-04T08:36

технологии

россия

gps

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Разработчик систем ИИ для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot представил навигационную систему для умных трамваев, которая гарантированно определяет координаты транспорта и решает проблемы "глушения" GPS-сигналов, рассказали РИА Новости в компании. "Одной из ключевых проблем в организации автономного движения транспорта в городских условиях является определение его точного местоположения. ... В условиях наличия плотной застройки высотных зданий, парковых зон, мостов, тоннелей, оборонных и иных организаций, где GPS-сигнал "глушится" внешними устройствами, постоянное использование навигации по GPS не представляется возможным. Для ее эффективного решения и создания гарантированного механизма определения координат городского трамвая специалисты Cognitive Pilot разработали собственную систему навигации", - сказали в компании. Основными элементами системы являются инерциальный модуль, который отвечает за ориентацию трамвая в пространстве, одометрический датчик - он определяет, сколько километров проехал трамвай, а также карта рельсовой сети города, в которой есть все возможные маршруты движения транспорта, депо, развязки. Если пропадает сигнал GPS, навигация осуществляется на основе данных одометрического датчика, инерциального блока, а также карты путей, что позволяет поддерживать сантиметровую точность. Компания также разработала специальный механизм определения погрешностей, который позволяет формировать историю их изменений для каждого трамвая, определять исправность датчиков, наблюдать динамику изменений, как, например, при растачивании колес - уменьшении их радиуса в процессе эксплуатации. "Разработанная нами технология позволяет, по данным экспертов, повысить безопасность движения до 20-25%. Аналогов ей в мире мы пока не обнаружили. Рынок таких решений еще не сформирован, но аналитики считают, что его объем уже в ближайшие 5-7 лет может составить около 1-1,5 миллиарда долларов", - прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. Также новая навигационная система снабжена антропоморфным искусственным интеллектом: она сравнивает данные, полученные от системы компьютерного зрения с данными карты местности и в случае их расхождения производит необходимую коррекцию координат. В таком случае, как и у человека, предпочтение отдается компьютерному зрению.

https://ria.ru/20231124/tramvay-1911700180.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953638670.html

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технологии, россия, gps