https://ria.ru/20240704/siroty-1957243770.html

На Украине родственники чиновников бежали за границу под прикрытием сирот

На Украине родственники чиновников бежали за границу под прикрытием сирот - РИА Новости, 04.07.2024

На Украине родственники чиновников бежали за границу под прикрытием сирот

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в своем Telegram-канале, что киевские чиновники могли помочь своим родственникам... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T02:49

2024-07-04T02:49

2024-07-04T03:15

в мире

украина

дмитрий лубинец

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в своем Telegram-канале, что киевские чиновники могли помочь своим родственникам покинуть территорию Украины под прикрытием детей, оставшихся сиротами или лишенных родительской опеки, и попросил офис украинского генпрокурора проверить эту информацию. "Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации… Должностные лица службы по делам детей и семьи города Киева и центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу", - написал Лубинец. По его словам, в марте 2022 года 68 воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей №1 в сопровождении 20 человек эвакуировали в Германию. Он отметил, что среди сопровождавших детей лиц были те, кто не имел отношения к этой сфере и трудоустроился лишь днем ранее. "Среди этих людей - близкий родственник руководителя службы по делам детей Киева и близкий родственник руководителя центра социально-психологической реабилитации детей №1. Среди сопровождающих также значатся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения. Все сопровождающие мужчины уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства, и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись на Украину", - отметил Лубинец. Он добавил, что обратился в офис генпрокурора, минсоцполитики и киевскую горадминистрацию с просьбой проверить эти факты. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240701/welt-1956727786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, дмитрий лубинец