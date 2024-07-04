https://ria.ru/20240704/shos-1957380487.html

Премьер Индии назвал борьбу с терроризмом приоритетом ШОС

Премьер Индии назвал борьбу с терроризмом приоритетом ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Премьер Индии назвал борьбу с терроризмом приоритетом ШОС

Приоритетом Шанхайской организации сотрудничества должна быть борьба с терроризмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, чье послание на саммите в Астане РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:18

2024-07-04T14:18

2024-07-04T14:18

нарендра моди

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саммит шос в астане – 2024

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Приоритетом Шанхайской организации сотрудничества должна быть борьба с терроризмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, чье послание на саммите в Астане зачитал глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. "ШОС - это организация, основанная на принципах, подход государств-членов которой определяется консенсусом… При этом приоритет, естественно, должен быть отдан борьбе с терроризмом, одной из первоначальных целей ШОС. У многих из нас есть свой опыт, часто происходящий за пределами наших границ. Давайте четко уясним, что, если его не остановить, он может стать серьезной угрозой региональному и глобальному миру. Терроризм в любой форме или проявлении нельзя оправдать или потворствовать ему", - заявил Моди. Он отметил, что международное сообщество должно изолировать и разоблачить те страны, которые укрывают террористов, предоставляют им убежище и потворствуют терроризму. "Международный терроризм требует решительного ответа, а финансированию терроризма и его вербовке необходимо решительно противодействовать. Мы также должны предпринять активные шаги для предотвращения распространения радикализации среди нашей молодежи", - добавил премьер Индии. Еще одной важной проблемой Моди назвал изменение климата. Премьер Индии также призвал к развитию технологий и заявил о необходимости экономического развития. "Экономическое развитие требует надежной связи. Это также может проложить путь к сотрудничеству и доверию между нашими обществами. Уважение суверенитета и территориальной целостности имеет важное значение для проектов по связям и инфраструктуре. То же самое относится и к недискриминационным торговым правам и транзитным режимам. ШОС необходимо серьезно задуматься над этими аспектами", - добавил Моди. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

https://ria.ru/20240704/sammit-1957354680.html

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нарендра моди, шос, саммит шос в астане – 2024