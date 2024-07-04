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Страны ШОС призвали к реформе ООН - РИА Новости, 04.07.2024
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12:19 04.07.2024 (обновлено: 12:25 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957331190.html
Страны ШОС призвали к реформе ООН
Страны ШОС призвали к реформе ООН - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС призвали к реформе ООН
Для укрепления авторитета ООН необходимо обеспечить представленность развивающихся стран в организации путем всеобъемлющей реформы, говорится в Астанинской... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:19
2024-07-04T12:25
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Для укрепления авторитета ООН необходимо обеспечить представленность развивающихся стран в организации путем всеобъемлющей реформы, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. "Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН", - говорится в документе.
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в мире, оон, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС призвали к реформе ООН

ШОС: для укрепления авторитета ООН необходима реформа организации

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Для укрепления авторитета ООН необходимо обеспечить представленность развивающихся стран в организации путем всеобъемлющей реформы, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.
"Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН", - говорится в документе.
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Вчера, 19:39
 
В миреООНШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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