https://ria.ru/20240704/shos-1957331190.html

Страны ШОС призвали к реформе ООН

Страны ШОС призвали к реформе ООН - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС призвали к реформе ООН

Для укрепления авторитета ООН необходимо обеспечить представленность развивающихся стран в организации путем всеобъемлющей реформы, говорится в Астанинской... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:19

2024-07-04T12:19

2024-07-04T12:25

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Для укрепления авторитета ООН необходимо обеспечить представленность развивающихся стран в организации путем всеобъемлющей реформы, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. "Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240703/guterresh-1957212495.html

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