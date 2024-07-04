https://ria.ru/20240704/shos-1957330054.html

ШОС объявила Год устойчивого развития

ШОС объявила Год устойчивого развития - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС объявила Год устойчивого развития

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, следует из декларации Совета глав государств... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:14

2024-07-04T12:14

2024-07-04T12:14

в мире

астана

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957314887_204:235:2958:1784_1920x0_80_0_0_d4f81da0024c4e34c3588a70dd3426c5.jpg

АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, следует из декларации Совета глав государств ШОС. "Государства-члены особо отметили значимость укоренившейся традиции по ежегодному присвоению в ШОС тематического статуса очередному годовому периоду. Они высоко оценили содержательную программу Года экологии ШОС. Государства-члены договорились объявить в ШОС 2025 год – Годом устойчивого развития", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане.

https://ria.ru/20240704/shos-1957257602.html

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, астана, шос, саммит шос в астане – 2024