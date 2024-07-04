https://ria.ru/20240704/shos-1957330054.html
ШОС объявила Год устойчивого развития
ШОС объявила Год устойчивого развития - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС объявила Год устойчивого развития
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, следует из декларации Совета глав государств... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:14
2024-07-04T12:14
2024-07-04T12:14
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, следует из декларации Совета глав государств ШОС. "Государства-члены особо отметили значимость укоренившейся традиции по ежегодному присвоению в ШОС тематического статуса очередному годовому периоду. Они высоко оценили содержательную программу Года экологии ШОС. Государства-члены договорились объявить в ШОС 2025 год – Годом устойчивого развития", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане.
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в мире, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС объявила Год устойчивого развития
Страны ШОС договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития