Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 04.07.2024 (обновлено: 12:17 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957328916.html
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом
Лидеры стран-членов ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте и считают важным урегулирование на основе справедливого решения палестинского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:11
2024-07-04T12:17
в мире
астана
ближний восток
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте и считают важным урегулирование на основе справедливого решения палестинского вопроса, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены, выражая глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в тексте документа. Лидеры подчеркнули необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона. "Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957293806.html
астана
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, астана, ближний восток, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, Ближний Восток, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом

Страны ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте и считают важным урегулирование на основе справедливого решения палестинского вопроса, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане.
"Государства-члены, выражая глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в тексте документа.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Лидеры подчеркнули необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.
"Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в документе.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел
10:55
 
В миреАстанаБлижний ВостокШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала