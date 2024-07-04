https://ria.ru/20240704/shos-1957328916.html
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом
Лидеры стран-членов ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте и считают важным урегулирование на основе справедливого решения палестинского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:11
2024-07-04T12:11
2024-07-04T12:17
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте и считают важным урегулирование на основе справедливого решения палестинского вопроса, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены, выражая глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в тексте документа. Лидеры подчеркнули необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона. "Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957293806.html
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в мире, астана, ближний восток, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, Ближний Восток, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС выразили обеспокоенность палестино-израильским конфликтом
Страны ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС обеспокоены ситуацией в палестино-израильском конфликте и считают важным урегулирование на основе справедливого решения палестинского вопроса, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане.
"Государства-члены, выражая глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в тексте документа.
Лидеры подчеркнули необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.
"Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке
является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в документе.