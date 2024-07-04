https://ria.ru/20240704/shos-1957327565.html
ШОС будет бороться с рисками использования ИИ
ШОС будет бороться с рисками использования ИИ - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС будет бороться с рисками использования ИИ
Государства-члены ШОС готовы совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:07
2024-07-04T12:07
2024-07-04T12:07
в мире
технологии
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС готовы совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения безопасности, надёжности и справедливости таких технологий, следует из астанинской декларации совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. "Государства-члены, придавая важное значение развитию и применению технологий искусственного интеллекта, отметили готовность совместно работать над предотвращением рисков в целях постоянного повышения безопасности, подотчетности, надежности, доверенности и справедливости технологий искусственного интеллекта во благо всего человечества", - говорится в документе.
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в мире, технологии, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Технологии, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС будет бороться с рисками использования ИИ
ШОС готова совместно бороться с рисками использования искусственного интеллекта
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС готовы совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения безопасности, надёжности и справедливости таких технологий, следует из астанинской декларации совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Государства-члены, придавая важное значение развитию и применению технологий искусственного интеллекта, отметили готовность совместно работать над предотвращением рисков в целях постоянного повышения безопасности, подотчетности, надежности, доверенности и справедливости технологий искусственного интеллекта во благо всего человечества", - говорится в документе.