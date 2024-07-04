https://ria.ru/20240704/shos-1957327565.html

ШОС будет бороться с рисками использования ИИ

ШОС будет бороться с рисками использования ИИ - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС будет бороться с рисками использования ИИ

Государства-члены ШОС готовы совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:07

2024-07-04T12:07

2024-07-04T12:07

в мире

технологии

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС готовы совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения безопасности, надёжности и справедливости таких технологий, следует из астанинской декларации совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. "Государства-члены, придавая важное значение развитию и применению технологий искусственного интеллекта, отметили готовность совместно работать над предотвращением рисков в целях постоянного повышения безопасности, подотчетности, надежности, доверенности и справедливости технологий искусственного интеллекта во благо всего человечества", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231019/voz-1903916448.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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