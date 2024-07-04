https://ria.ru/20240704/shos-1957325732.html

В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами

В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами - РИА Новости, 04.07.2024

В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами

Лидеры стран-членов ШОС подчеркнули, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:01

2024-07-04T12:01

2024-07-04T12:01

в мире

астана

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС подчеркнули, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной безопасности, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20240704/shos-1957257602.html

астана

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