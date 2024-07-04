https://ria.ru/20240704/shos-1957325732.html
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами - РИА Новости, 04.07.2024
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
Лидеры стран-членов ШОС подчеркнули, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:01
2024-07-04T12:01
2024-07-04T12:01
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астана
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС подчеркнули, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной безопасности, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20240704/shos-1957257602.html
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в мире, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
В ШОС осудили одностороннее наращивание ПРО некоторыми странами
Лидеры ШОС: одностороннее наращивание ПРО негативно влияет на безопасность