https://ria.ru/20240704/shos-1957324816.html
Подходы России и Ирана совпадают по ключевым вопросам, заявил Путин
Подходы России и Ирана совпадают по ключевым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Подходы России и Ирана совпадают по ключевым вопросам, заявил Путин
Подходы России и Иран совпадают по ключевым вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:00
россия
иран
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Подходы России и Иран совпадают по ключевым вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу также и то, что по ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы совпадают практически. Нас определяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдение международного права, всех форм международного права, сохранению центральной роли", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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россия, иран, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Иран, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Подходы России и Ирана совпадают по ключевым вопросам, заявил Путин
Путин: подходы России и Ирана совпадают по ключевым вопросам повестки