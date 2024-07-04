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Страны ШОС примут меры по устранению условий, способствующих терроризму - РИА Новости, 04.07.2024
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11:59 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957324071.html
Страны ШОС примут меры по устранению условий, способствующих терроризму
Страны ШОС примут меры по устранению условий, способствующих терроризму - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС примут меры по устранению условий, способствующих терроризму
Страны ШОС готовы принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:59
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС готовы принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации. "Государства-члены готовы осуществлять комплексные меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, в том числе продолжат решительно противодействовать финансированию терроризма, вербовочной деятельности и трансграничному перемещению террористов, радикализации молодежи, а также использованию новых информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", - отмечается в документе. Страны ШОС также продолжат наращивать совместные усилия по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, указали в декларации. "Государства-члены решительно выступают против любых террористических актов и агрессивных действий в отношении граждан, а также дипломатических представительств и консульских учреждений государств-членов ШОС, неприкосновенность которых гарантирована общепризнанными нормами международного права", - заявляется в документе. Также участники ШОС подчеркивают, что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. "Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом. Они считают серьезной угрозой использование террористами информационного пространства для распространения экстремистской идеологии, в том числе среди молодежи", - резюмируется в документе.
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, безопасность
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Безопасность
Страны ШОС примут меры по устранению условий, способствующих терроризму

Страны ШОС готовы принять меры по устранению условий, способствующих терроризму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Главы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Главы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС готовы принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации.
"Государства-члены готовы осуществлять комплексные меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, в том числе продолжат решительно противодействовать финансированию терроризма, вербовочной деятельности и трансграничному перемещению террористов, радикализации молодежи, а также использованию новых информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", - отмечается в документе.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Страны ШОС также продолжат наращивать совместные усилия по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, указали в декларации.
"Государства-члены решительно выступают против любых террористических актов и агрессивных действий в отношении граждан, а также дипломатических представительств и консульских учреждений государств-членов ШОС, неприкосновенность которых гарантирована общепризнанными нормами международного права", - заявляется в документе.
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Также участники ШОС подчеркивают, что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты.
"Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом. Они считают серьезной угрозой использование террористами информационного пространства для распространения экстремистской идеологии, в том числе среди молодежи", - резюмируется в документе.
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