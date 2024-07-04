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Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин
Отношения России и Ирана носят дружеский характер и будут укрепляться вне зависимости от результатов иранских президентских выборов, заявил президент России... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:50
2024-07-04T11:50
2024-07-04T14:01
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Отношения России и Ирана носят дружеский характер и будут укрепляться вне зависимости от результатов иранских президентских выборов, заявил президент России Владимир Путин. "Ирано-российские отношения носят дружеский и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исходов выборов в вашей стране", - сказал Путин на переговорах с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, пожелав иранскому народу успешного проведения второго тура выборов.
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цены на нефть, россия, иран, владимир путин, мохаммад мохбер
Цены на нефть, Россия, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин
Путин: отношения России и Ирана будут укрепляться вне зависимости от выборов