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Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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11:50 04.07.2024 (обновлено: 14:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957320221.html
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин
Отношения России и Ирана носят дружеский характер и будут укрепляться вне зависимости от результатов иранских президентских выборов, заявил президент России... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:50
2024-07-04T14:01
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Отношения России и Ирана носят дружеский характер и будут укрепляться вне зависимости от результатов иранских президентских выборов, заявил президент России Владимир Путин. "Ирано-российские отношения носят дружеский и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исходов выборов в вашей стране", - сказал Путин на переговорах с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, пожелав иранскому народу успешного проведения второго тура выборов.
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цены на нефть, россия, иран, владимир путин, мохаммад мохбер
Цены на нефть, Россия, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин

Путин: отношения России и Ирана будут укрепляться вне зависимости от выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Отношения России и Ирана носят дружеский характер и будут укрепляться вне зависимости от результатов иранских президентских выборов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Ирано-российские отношения носят дружеский и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исходов выборов в вашей стране", - сказал Путин на переговорах с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, пожелав иранскому народу успешного проведения второго тура выборов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Путин провел телефонный разговор с и.о. главы исполнительной власти Ирана
26 июня, 19:36
 
Цены на нефтьРоссияИранВладимир ПутинМохаммад Мохбер
 
 
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