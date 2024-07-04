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Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств
Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены не участвуют в принятии решений, направленных на вмешательство во внутренние дела других стран, говорится РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:50
2024-07-04T11:50
2024-07-04T12:16
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены не участвуют в принятии решений, направленных на вмешательство во внутренние дела других стран, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС. "Государства-члены не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву", - говорится в документе.
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, политика
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика
Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств
Главы ШОС: организация не вмешивается во внутренние дела других стран