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Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств

Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС объявили о невмешательстве во внутренние дела других государств

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены не участвуют в принятии решений, направленных на вмешательство во внутренние дела других стран, говорится РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:50

2024-07-04T11:50

2024-07-04T12:16

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены не участвуют в принятии решений, направленных на вмешательство во внутренние дела других стран, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС. "Государства-члены не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву", - говорится в документе.

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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, политика