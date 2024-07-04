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ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир" - РИА Новости, 04.07.2024
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11:37 04.07.2024 (обновлено: 11:54 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957315620.html
ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир"
ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир" - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир"
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) принимает инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:37
2024-07-04T11:54
саммит шос в астане – 2024
шос
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) принимает инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предлагает миру присоединиться к ней, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС."Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. В этих целях они принимают инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие" и предлагают мировому сообществу присоединиться к ней", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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саммит шос в астане – 2024, шос
Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС
ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир"

ШОС приняла инициативу о создании условий для укрепления международного порядка

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Зафар Халилов
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Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) принимает инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предлагает миру присоединиться к ней, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС.
«
"Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. В этих целях они принимают инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие" и предлагают мировому сообществу присоединиться к ней", - говорится в документе.
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Саммит ШОС в Астане – 2024ШОС
 
 
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