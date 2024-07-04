https://ria.ru/20240704/shos-1957315620.html

ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир"

ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир" - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) принимает инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:37

2024-07-04T11:37

2024-07-04T11:54

саммит шос в астане – 2024

шос

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) принимает инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предлагает миру присоединиться к ней, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС."Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. В этих целях они принимают инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие" и предлагают мировому сообществу присоединиться к ней", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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саммит шос в астане – 2024, шос