ШОС приняла инициативу "О мировом единстве за справедливый мир"
ШОС приняла инициативу о создании условий для укрепления международного порядка
© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
© Sputnik / Зафар Халилов
Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) принимает инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предлагает миру присоединиться к ней, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС.
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"Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. В этих целях они принимают инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие" и предлагают мировому сообществу присоединиться к ней", - говорится в документе.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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