https://ria.ru/20240704/shos-1957313189.html

Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии

Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии - РИА Новости, 04.07.2024

Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии

Главы и представители государств-членов ШОС на заседании в Астане подписали несколько документов по экономическому сотрудничеству и экологии, передает... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:33

2024-07-04T11:33

2024-07-04T11:33

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы и представители государств-членов ШОС на заседании в Астане подписали несколько документов по экономическому сотрудничеству и экологии, передает корреспондент РИА Новости. В том числе лидеры государств и представители стран подписали документ по реализации стратегии экономического сотрудничества ШОС до 2030 года, документ о сотрудничестве в области охраняемых территорий и экологического туризма, а также дорожную карту о сотрудничестве внутри ШОС и с партнерами ШОС по диалогу. Также были подписаны соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и заявление об эффективном управлении отходами. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/shos-1957294248.html

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в мире, астана, индия, иран, шос, саммит шос в астане – 2024