Рейтинг@Mail.ru
Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957313189.html
Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии
Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии - РИА Новости, 04.07.2024
Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии
Главы и представители государств-членов ШОС на заседании в Астане подписали несколько документов по экономическому сотрудничеству и экологии, передает... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:33
2024-07-04T11:33
в мире
астана
индия
иран
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957291683_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_de21f94081c67d2e155a95f5dd3ca741.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы и представители государств-членов ШОС на заседании в Астане подписали несколько документов по экономическому сотрудничеству и экологии, передает корреспондент РИА Новости. В том числе лидеры государств и представители стран подписали документ по реализации стратегии экономического сотрудничества ШОС до 2030 года, документ о сотрудничестве в области охраняемых территорий и экологического туризма, а также дорожную карту о сотрудничестве внутри ШОС и с партнерами ШОС по диалогу. Также были подписаны соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и заявление об эффективном управлении отходами. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240704/shos-1957294248.html
астана
индия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957291683_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c251dc3768f0e26e40316f433a8c4a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, астана, индия, иран, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, Индия, Иран, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии

Главы стран ШОС подписали документы о сотрудничестве в экономике и экологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы и представители государств-членов ШОС на заседании в Астане подписали несколько документов по экономическому сотрудничеству и экологии, передает корреспондент РИА Новости.
В том числе лидеры государств и представители стран подписали документ по реализации стратегии экономического сотрудничества ШОС до 2030 года, документ о сотрудничестве в области охраняемых территорий и экологического туризма, а также дорожную карту о сотрудничестве внутри ШОС и с партнерами ШОС по диалогу.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Также были подписаны соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и заявление об эффективном управлении отходами.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС
10:57
 
В миреАстанаИндияИранШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала