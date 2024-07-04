https://ria.ru/20240704/shos-1957300502.html
Минск приложит все усилия для роста авторитета ШОС, заявил Лукашенко
Минск приложит все усилия для роста авторитета ШОС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2024
Минск приложит все усилия для роста авторитета ШОС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Астане на саммите ШОС, что Минск как полноправный член организации приложит все усилия для роста ее авторитета РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:05
2024-07-04T11:05
2024-07-04T11:42
белоруссия
минск
шос
саммит шос в астане – 2024
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Астане на саммите ШОС, что Минск как полноправный член организации приложит все усилия для роста ее авторитета и числа союзников. Заседание совета глав государств-членов ШОС в четверг в Астане началось с церемонии подписания соответствующих документов. Спустя несколько минут о приеме Минска в организацию объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мы постараемся приложить все усилия, чтобы рос авторитет нашей организации, ширился круг ее союзников и сторонников", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта. Он отметил, что многие белорусские идеи, высказанные ранее, уже получили международную поддержку. Это касается трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций, пояснил Лукашенко. "Сейчас уже в новом качестве мы будем стремиться максимально увязать наши предложения с инициативами нашей организации", - сказал белорусский президент. Глава белорусского государства отметил, что уже сейчас у партнеров по ШОС есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации. "Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС", - сказал он. Говоря о продовольственной безопасности, Лукашенко заметил, что вызовы в этой области исходят не только от традиционных факторов, таких как изменение климата и природные катаклизмы, но и искусственных барьеров, в том числе незаконных санкций в отношении минеральных удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок. Как результат, люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки, вынуждены голодать, сказал он. "В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия приступает к работе в Шанхайской организации сотрудничества с пониманием, что ШОС - это не только безопасность, экономика и торговля. "Это и взаимное обогащение культур, что приведет к обязательному сближению наших народов", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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белоруссия, минск, шос, саммит шос в астане – 2024
Белоруссия, Минск, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Минск приложит все усилия для роста авторитета ШОС, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск приложит все усилия для роста авторитета ШОС
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Астане на саммите ШОС, что Минск как полноправный член организации приложит все усилия для роста ее авторитета и числа союзников.
Заседание совета глав государств-членов ШОС в четверг в Астане началось с церемонии подписания соответствующих документов. Спустя несколько минут о приеме Минска в организацию объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
.
«
"Мы постараемся приложить все усилия, чтобы рос авторитет нашей организации, ширился круг ее союзников и сторонников", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.
Он отметил, что многие белорусские идеи, высказанные ранее, уже получили международную поддержку. Это касается трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций, пояснил Лукашенко.
«
"Сейчас уже в новом качестве мы будем стремиться максимально увязать наши предложения с инициативами нашей организации", - сказал белорусский президент.
Глава белорусского государства отметил, что уже сейчас у партнеров по ШОС есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации. "Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС", - сказал он.
Говоря о продовольственной безопасности, Лукашенко заметил, что вызовы в этой области исходят не только от традиционных факторов, таких как изменение климата и природные катаклизмы, но и искусственных барьеров, в том числе незаконных санкций в отношении минеральных удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок. Как результат, люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии
, Африки
и Латинской Америки
, вынуждены голодать, сказал он.
«
"В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия приступает к работе в Шанхайской организации сотрудничества с пониманием, что ШОС - это не только безопасность, экономика и торговля. "Это и взаимное обогащение культур, что приведет к обязательному сближению наших народов", - отметил глава государства.