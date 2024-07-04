Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 04.07.2024 (обновлено: 11:23 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957294248.html
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС
Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:57
2024-07-04T11:23
шос
в мире
белоруссия
владимир путин
россия
иран
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов организации, отметив, что члены ШОС должны внимательно рассмотреть заявки тех, кто хочет сотрудничать."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", - сказал он.Президент добавил, что нужно "внимательно рассмотреть солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать".Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия была официально принята в состав организации.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
белоруссия
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, в мире, белоруссия, владимир путин, россия, иран, саммит шос в астане – 2024
ШОС, В мире, Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Иран, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС

Путин: многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога с ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов организации, отметив, что члены ШОС должны внимательно рассмотреть заявки тех, кто хочет сотрудничать.
"По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", - сказал он.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
Президент добавил, что нужно "внимательно рассмотреть солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать".
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия была официально принята в состав организации.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОСВ миреБелоруссияВладимир ПутинРоссияИранСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала