https://ria.ru/20240704/shos-1957294248.html

Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС

Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС

Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:57

2024-07-04T10:57

2024-07-04T11:23

шос

в мире

белоруссия

владимир путин

россия

иран

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов организации, отметив, что члены ШОС должны внимательно рассмотреть заявки тех, кто хочет сотрудничать."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", - сказал он.Президент добавил, что нужно "внимательно рассмотреть солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать".Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия была официально принята в состав организации.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

белоруссия

россия

иран

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шос, в мире, белоруссия, владимир путин, россия, иран, саммит шос в астане – 2024