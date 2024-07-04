https://ria.ru/20240704/shos-1957294248.html
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС
Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:57
2024-07-04T10:57
2024-07-04T11:23
шос
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владимир путин
россия
иран
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов организации, отметив, что члены ШОС должны внимательно рассмотреть заявки тех, кто хочет сотрудничать."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", - сказал он.Президент добавил, что нужно "внимательно рассмотреть солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать".Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия была официально принята в состав организации.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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шос, в мире, белоруссия, владимир путин, россия, иран, саммит шос в астане – 2024
ШОС, В мире, Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Иран, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин рассказал о стремлении стран и организаций к работе с ШОС
Путин: многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога с ШОС
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов организации, отметив, что члены ШОС должны внимательно рассмотреть заявки тех, кто хочет сотрудничать.
"По мере укрепления авторитета и влияния ШОС, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к ее работе", - сказал он.
Президент добавил, что нужно "внимательно рассмотреть солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать".
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия была официально принята в состав организации.