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Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС
Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС
Государства ШОС наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:30
2024-07-04T10:30
2024-07-04T10:30
россия
владимир путин
шос
министерство финансов рф (минфин россии)
саммит шос в астане – 2024
экономика
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства ШОС наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальных валют. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения. Он напомнил участникам саммита о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма и отметил, что весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав Минфинов и Центробанков.
https://ria.ru/20240704/putin-1957279999.html
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россия, владимир путин, шос, министерство финансов рф (минфин россии), саммит шос в астане – 2024, экономика
Россия, Владимир Путин, ШОС, Министерство финансов РФ (Минфин России), Саммит ШОС в Астане – 2024, Экономика
Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС
Путин: доля нацвалют в коммерческих операциях ШОС превысила 92%