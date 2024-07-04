https://ria.ru/20240704/shos-1957287083.html

Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС

Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал об использовании нацвалют во взаимных расчетах ШОС

Государства ШОС наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:30

2024-07-04T10:30

2024-07-04T10:30

россия

владимир путин

шос

министерство финансов рф (минфин россии)

саммит шос в астане – 2024

экономика

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства ШОС наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальных валют. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения. Он напомнил участникам саммита о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма и отметил, что весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав Минфинов и Центробанков.

https://ria.ru/20240704/putin-1957279999.html

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россия, владимир путин, шос, министерство финансов рф (минфин россии), саммит шос в астане – 2024, экономика