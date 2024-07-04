https://ria.ru/20240704/shos-1957255204.html

На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом

На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024

На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом

На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут достигнуты новые соглашения по вопросам взаимодействия в борьбе с... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:24

2024-07-04T07:24

2024-07-04T07:24

в мире

белоруссия

иран

индия

чжан мин

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg

АЛМА-АТА, 4 июл – РИА Новости. На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут достигнуты новые соглашения по вопросам взаимодействия в борьбе с терроризмом и "тремя силами зла", уверен генсек ШОС Чжан Мин. "Сотрудничество в области безопасности является приоритетным направлением, которое настойчиво и непрерывно укрепляется с момента создания ШОС. Ожидается, что на заседании Совета глав государств будут достигнуты новые договоренности по вопросам сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, борьба с "тремя силами зла", антинаркотическая деятельность, пресечение трансграничной организованной преступности, а также обеспечение информационной безопасности", - сказал Мин агентству "Казинформ". Генсек добавил, что все больше внимания и ожиданий со стороны лидеров и народов государств-членов ШОС отдается торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству. "На саммите будет рассмотрено сотрудничество в таких ключевых областях, как стратегия поэтапного развития организации, энергетика, инвестиции и финансирование, охрана окружающей среды и экология, а также туризм", - поделился генсек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

белоруссия

иран

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, иран, индия, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024