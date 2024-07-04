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На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024
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07:24 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957255204.html
На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом
На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024
На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом
На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут достигнуты новые соглашения по вопросам взаимодействия в борьбе с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:24
2024-07-04T07:24
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АЛМА-АТА, 4 июл – РИА Новости. На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут достигнуты новые соглашения по вопросам взаимодействия в борьбе с терроризмом и "тремя силами зла", уверен генсек ШОС Чжан Мин. "Сотрудничество в области безопасности является приоритетным направлением, которое настойчиво и непрерывно укрепляется с момента создания ШОС. Ожидается, что на заседании Совета глав государств будут достигнуты новые договоренности по вопросам сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, борьба с "тремя силами зла", антинаркотическая деятельность, пресечение трансграничной организованной преступности, а также обеспечение информационной безопасности", - сказал Мин агентству "Казинформ". Генсек добавил, что все больше внимания и ожиданий со стороны лидеров и народов государств-членов ШОС отдается торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству. "На саммите будет рассмотрено сотрудничество в таких ключевых областях, как стратегия поэтапного развития организации, энергетика, инвестиции и финансирование, охрана окружающей среды и экология, а также туризм", - поделился генсек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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в мире, белоруссия, иран, индия, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Иран, Индия, Чжан Мин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
На саммите ШОС обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Генсек ШОС: на саммите будут достигнуты новые соглашения по борьбе с терроризмом

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 4 июл – РИА Новости. На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут достигнуты новые соглашения по вопросам взаимодействия в борьбе с терроризмом и "тремя силами зла", уверен генсек ШОС Чжан Мин.
"Сотрудничество в области безопасности является приоритетным направлением, которое настойчиво и непрерывно укрепляется с момента создания ШОС. Ожидается, что на заседании Совета глав государств будут достигнуты новые договоренности по вопросам сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, борьба с "тремя силами зла", антинаркотическая деятельность, пресечение трансграничной организованной преступности, а также обеспечение информационной безопасности", - сказал Мин агентству "Казинформ".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Генсек добавил, что все больше внимания и ожиданий со стороны лидеров и народов государств-членов ШОС отдается торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
"На саммите будет рассмотрено сотрудничество в таких ключевых областях, как стратегия поэтапного развития организации, энергетика, инвестиции и финансирование, охрана окружающей среды и экология, а также туризм", - поделился генсек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
В миреБелоруссияИранИндияЧжан МинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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