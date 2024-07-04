https://ria.ru/20240704/shos-1957251074.html
На саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности
На саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности - РИА Новости, 04.07.2024
На саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности
Идея создания новой системы евразийской безопасности, о которой заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД, обязательно будет... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:34
2024-07-04T05:34
2024-07-04T05:49
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Идея создания новой системы евразийской безопасности, о которой заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД, обязательно будет упомянута на саммите ШОС, диалог с партнерами на эту тему уже идет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Обязательно будет упомянута", — ответил Песков на вопрос о том, будет ли идея новой системы евразийской безопасности обсуждаться на саммите ШОС. Он также сообщил, что диалог с партнерами на эту тему уже идет. "Поэтапно", — уточнил Песков в ответ на вопрос, как он продвигается.Ранее Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил президент.Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
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На саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности
Песков: на саммите ШОС обсудят создание новой системы евразийской безопасности