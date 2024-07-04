https://ria.ru/20240704/shaman-1957503430.html

"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала

"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала - РИА Новости, 04.07.2024

"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:19

2024-07-04T20:19

2024-07-04T21:23

шоубиз

youtube

еврокомиссия

в мире

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shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины"."Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", - написал артист в своем Telegram-канале.Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости."Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", - говорится в сообщении на платформе видеохостинга.В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.

https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html

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youtube, еврокомиссия, в мире, россия, shaman (ярослав дронов)