https://ria.ru/20240704/shaman-1957503430.html
"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала
"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала - РИА Новости, 04.07.2024
"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала
Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:19
2024-07-04T20:19
2024-07-04T21:23
шоубиз
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shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины"."Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", - написал артист в своем Telegram-канале.Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости."Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", - говорится в сообщении на платформе видеохостинга.В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
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youtube, еврокомиссия, в мире, россия, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, YouTube, Еврокомиссия, В мире, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов)
"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала
Певец Shaman: мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной
этому то, что он русский.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", - написал артист в своем Telegram-канале.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", - говорится в сообщении на платформе видеохостинга.
В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.