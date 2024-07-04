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Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 04.07.2024 (обновлено: 23:34 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957487404.html
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь - РИА Новости, 04.07.2024
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь
Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:00
2024-07-04T23:34
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил Развожаев. В четверг днем в городе дважды объявлялась воздушная тревога, первая длилась две минуты, вторая — 11. "Ложные ракеты запускались (противником. — Прим. ред.), так называемые обманки. ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная", — сказал Развожаев в эфире канала СТВ.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь

Развожаев: ВСУ запускали "обманки" на Севастополь, ПВО не работала

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил Развожаев.
В четверг днем в городе дважды объявлялась воздушная тревога, первая длилась две минуты, вторая — 11.
"Ложные ракеты запускались (противником. — Прим. ред.), так называемые обманки. ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная", — сказал Развожаев в эфире канала СТВ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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