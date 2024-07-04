https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957487404.html
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь - РИА Новости, 04.07.2024
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь
Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:00
2024-07-04T19:00
2024-07-04T23:34
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безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил Развожаев. В четверг днем в городе дважды объявлялась воздушная тревога, первая длилась две минуты, вторая — 11. "Ложные ракеты запускались (противником. — Прим. ред.), так называемые обманки. ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная", — сказал Развожаев в эфире канала СТВ.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь
Развожаев: ВСУ запускали "обманки" на Севастополь, ПВО не работала