https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957487404.html

Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь

Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь - РИА Новости, 04.07.2024

Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь

Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:00

2024-07-04T19:00

2024-07-04T23:34

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, сказал губернатор Михаил Развожаев. В четверг днем в городе дважды объявлялась воздушная тревога, первая длилась две минуты, вторая — 11. "Ложные ракеты запускались (противником. — Прим. ред.), так называемые обманки. ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная", — сказал Развожаев в эфире канала СТВ.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев