https://ria.ru/20240704/sammit-1957278847.html

Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО

Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО - РИА Новости, 04.07.2024

Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО

Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:01

2024-07-04T10:01

2024-07-04T10:03

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ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер правительства страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения. Саммит НАТО пройдет в городе Вашингтоне с 9 по 11 июля. "Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что еще одной темой саммита НАТО будет выполнение странами – членами альянса обязательств по уровню военных расходов. Ранее Косиняк-Камыш заявлял в эфире Польского радио, что Польша на саммите НАТО потребует от всех стран альянса соблюдения нормативов военных расходов в размере 2% ВВП. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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украина, россия, польша, нато, в мире