Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО
Косиняк-Камыш: помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер правительства страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.
Саммит НАТО пройдет в городе Вашингтоне с 9 по 11 июля.
"Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что еще одной темой саммита НАТО будет выполнение странами – членами альянса обязательств по уровню военных расходов.
Ранее Косиняк-Камыш заявлял в эфире Польского радио, что Польша на саммите НАТО потребует от всех стран альянса соблюдения нормативов военных расходов в размере 2% ВВП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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