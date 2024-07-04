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Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО - РИА Новости, 04.07.2024
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10:01 04.07.2024 (обновлено: 10:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sammit-1957278847.html
Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО
Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО - РИА Новости, 04.07.2024
Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО
Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:01
2024-07-04T10:03
украина
россия
польша
нато
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ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер правительства страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения. Саммит НАТО пройдет в городе Вашингтоне с 9 по 11 июля. "Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что еще одной темой саммита НАТО будет выполнение странами – членами альянса обязательств по уровню военных расходов. Ранее Косиняк-Камыш заявлял в эфире Польского радио, что Польша на саммите НАТО потребует от всех стран альянса соблюдения нормативов военных расходов в размере 2% ВВП. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html
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украина, россия, польша, нато, в мире
Украина, Россия, Польша, НАТО, В мире
Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО

Косиняк-Камыш: помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер правительства страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.
Саммит НАТО пройдет в городе Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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"Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров", - сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что еще одной темой саммита НАТО будет выполнение странами – членами альянса обязательств по уровню военных расходов.
Ранее Косиняк-Камыш заявлял в эфире Польского радио, что Польша на саммите НАТО потребует от всех стран альянса соблюдения нормативов военных расходов в размере 2% ВВП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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