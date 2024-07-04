https://ria.ru/20240704/rubl-1957385246.html
ЦБ с 1 сентября расширит пилотный проект по цифровому рублю
ЦБ с 1 сентября расширит пилотный проект по цифровому рублю - РИА Новости, 04.07.2024
ЦБ с 1 сентября расширит пилотный проект по цифровому рублю
Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:31
2024-07-04T14:31
2024-07-04T14:31
экономика
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
цифровой рубль
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. "Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тысяч физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Важно сказать, что у нас запрос от граждан и бизнеса и от банков просто гигантский", - добавила она. Также она напомнила, что в пилотном проекте в настоящее время участвует 12 банков. "Мы выдаем просто количество на них (на банки - ред.), а они сами уже распределяют", - ответила она на вопрос, как отбираются участники.
https://ria.ru/20240704/moshennichestvo-1957243334.html
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экономика, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, россия
Экономика, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль, Россия
ЦБ с 1 сентября расширит пилотный проект по цифровому рублю
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц и до 1200 юрлиц
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
"Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тысяч физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Важно сказать, что у нас запрос от граждан и бизнеса и от банков просто гигантский", - добавила она.
Также она напомнила, что в пилотном проекте в настоящее время участвует 12 банков. "Мы выдаем просто количество на них (на банки - ред.), а они сами уже распределяют", - ответила она на вопрос, как отбираются участники.