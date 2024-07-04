https://ria.ru/20240704/rubl-1957270798.html
В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года
В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года - РИА Новости, 04.07.2024
В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года
Постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями, которые сдерживают импорт, заявил в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:32
2024-07-04T09:32
2024-07-04T13:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
алексей заботкин
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями, которые сдерживают импорт, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин."С начала года укрепление курса где-то на два-пять процентов в зависимости от валютной пары, идет постепенное укрепление валютного курса — это связано как с эффектами проводимой денежно-кредитной политики, которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений, ну и, наверное, какой-то эффект имеют санкции, которые сдерживают импорт", — сказал он.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Алексей Заботкин, Россия
В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года
Заботкин: укрепление рубля с начала года связано с эффектами ДКП и санкциями