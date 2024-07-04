https://ria.ru/20240704/rubl-1957270798.html

В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года

В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года - РИА Новости, 04.07.2024

В ЦБ объяснили укрепление курса рубля с начала года

Постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями, которые сдерживают импорт, заявил в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:32

2024-07-04T09:32

2024-07-04T13:49

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

алексей заботкин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями, которые сдерживают импорт, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин."С начала года укрепление курса где-то на два-пять процентов в зависимости от валютной пары, идет постепенное укрепление валютного курса — это связано как с эффектами проводимой денежно-кредитной политики, которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений, ну и, наверное, какой-то эффект имеют санкции, которые сдерживают импорт", — сказал он.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.

https://ria.ru/20240617/vklad-1953297217.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, россия