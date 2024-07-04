https://ria.ru/20240704/rszo-1957250584.html

Расчет РСЗО уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет РСЗО уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 04.07.2024

Расчет РСЗО уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт с личным составом и техникой украинских националистов на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:21

2024-07-04T05:21

2024-07-04T05:21

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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт с личным составом и техникой украинских националистов на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет "Града" выехал из укрытия на сменяемую огневую позицию, произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение опорному пункту, личному составу и технике украинских националистов на правом берегу Днепра", - отметили в ведомстве. По словам "реактивщиков", боекомплект к "Градам" сейчас практически неограничен: помимо колоссального боевого опыта расчетов, позволяющего поражать цели с первого залпа, подвоз ракет к машинам работает без перебоев. Это позволяет постоянно обрушивать на позиции противника ливень ракет, не только сметая фортификационные сооружения, огневые точки и легкобронированную технику, но и удерживая в постоянном напряжении личный состав подразделений врага, буквально подавляя его волю к сопротивлению. Отмечается, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени благодаря данным, поступавшим от подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

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