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Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии - РИА Новости, 04.07.2024
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16:58 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/rossiya-1957447729.html
Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии
Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии - РИА Новости, 04.07.2024
Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии
Если сравнивать американские и российские вооруженные силы, у последних явное преимущество, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:58
2024-07-04T16:58
в мире
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Если сравнивать американские и российские вооруженные силы, у последних явное преимущество, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я бы ставил на Россию", — сказал он.Хо отметил, что российская армия прошла серьезное испытание украинским конфликтом, она учится на своих ошибках и постоянно совершенствуется, а ее военные закалены в боях.США же никак не развиваются в военном плане, считает эксперт. Он привел в пример ситуацию с украинским конфликтом, где Вашингтон не только не исправляет ошибки неумелого украинского командования, а даже поощряет их. Вся помощь заключается лишь в поставке техники, которая не приносит большой пользы из-за неумелого использования ВСУ, заключил военный.Ранее американской издание NYT рассказало, что ВСУ не могут справиться с новой тактикой российской армии, которая заключается в перемещении на быстрой и мобильной технике по полю боя.
https://ria.ru/20240704/vsu-1957304281.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Вооруженные силы Украины
Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии

Экс-морпех ВМС США Хо: американские вооруженные силы уступают российской армии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Если сравнивать американские и российские вооруженные силы, у последних явное преимущество, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я бы ставил на Россию", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, рассказали СМИ
Вчера, 11:13
Хо отметил, что российская армия прошла серьезное испытание украинским конфликтом, она учится на своих ошибках и постоянно совершенствуется, а ее военные закалены в боях.
США же никак не развиваются в военном плане, считает эксперт. Он привел в пример ситуацию с украинским конфликтом, где Вашингтон не только не исправляет ошибки неумелого украинского командования, а даже поощряет их. Вся помощь заключается лишь в поставке техники, которая не приносит большой пользы из-за неумелого использования ВСУ, заключил военный.
Ранее американской издание NYT рассказало, что ВСУ не могут справиться с новой тактикой российской армии, которая заключается в перемещении на быстрой и мобильной технике по полю боя.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Верховной Раде устроили истерику из-за состояния ВСУ
3 июля, 11:06
 
В миреСШАВооруженные силы Украины
 
 
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