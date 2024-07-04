https://ria.ru/20240704/rossiya-1957447729.html

Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии

Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии - РИА Новости, 04.07.2024

Американский военный сделал удивительное заявление о российской армии

Если сравнивать американские и российские вооруженные силы, у последних явное преимущество, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:58

2024-07-04T16:58

2024-07-04T16:58

в мире

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Если сравнивать американские и российские вооруженные силы, у последних явное преимущество, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я бы ставил на Россию", — сказал он.Хо отметил, что российская армия прошла серьезное испытание украинским конфликтом, она учится на своих ошибках и постоянно совершенствуется, а ее военные закалены в боях.США же никак не развиваются в военном плане, считает эксперт. Он привел в пример ситуацию с украинским конфликтом, где Вашингтон не только не исправляет ошибки неумелого украинского командования, а даже поощряет их. Вся помощь заключается лишь в поставке техники, которая не приносит большой пользы из-за неумелого использования ВСУ, заключил военный.Ранее американской издание NYT рассказало, что ВСУ не могут справиться с новой тактикой российской армии, которая заключается в перемещении на быстрой и мобильной технике по полю боя.

https://ria.ru/20240704/vsu-1957304281.html

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html

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в мире, сша, вооруженные силы украины