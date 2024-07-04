https://ria.ru/20240704/robospik-1957252364.html
В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации
В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации - РИА Новости, 04.07.2024
В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации
Новый механизм "РобоСПИК", цель которого стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, может заработать в начале 2025 года, сообщил в интервью... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:08
2024-07-04T06:08
2024-07-04T06:08
экономика
технологии
россия
василий осьмаков
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новый механизм "РобоСПИК", цель которого стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, может заработать в начале 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Разработку такого механизма ранее анонсировал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024. "Сейчас мы прорабатываем новую интересную модель, которую называем "РобоСПИК", то есть специнвестконтракт, привязанный к показателям роботизации и автоматизации. Уже готовим соответствующие поправки в закон о промполитике, фактически это будет СПИК 3.0, но объектом в нем будет не продукт, а эффективная роботизированная универсальная площадка, на которой можно производить широкий спектр разной продукции… Рассчитываем, что новый механизм сможет заработать уже с начала следующего года", - отметил он. "Есть мера поддержки в рамках постановления № 1119 – возврат 50% CAPEX из будущего налогового периода для индустриальных парков. Наше предложение – увязать с этим обязательства по роботизации, то есть возвращать 50% CAPEX, потраченного на роботов из будущих финансовых потоков. Понятно, что это требует обсуждений, согласований и дискуссий с коллегами из Минфина. Окончательного решения по таким преференциям еще не принято, но мне этот подход кажется правильным", - пояснил Осьмаков, отвечая на вопрос о преференциях для компаний, заключивших "РобоСПИК". Осьмаков отметил, что разработка такого механизма делается как раз под задачи, поставленные президентом, который, в частности, заявил о необходимости войти РФ в топ-25 стран по уровню роботизации на производствах. "И самое главное, что данный подход сбалансирован с точки зрения бюджета, потому что речь идет о "кешбэке" при достижении показателей по роботизации", - подчеркнул чиновник.
https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html
https://ria.ru/20240625/novak-1955423054.html
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экономика, технологии, россия, василий осьмаков, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Технологии, Россия, Василий Осьмаков, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации
Минпромторг: механизм "РобоСПИК" может заработать в начале 2025 года
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новый механизм "РобоСПИК", цель которого стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, может заработать в начале 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
Разработку такого механизма ранее анонсировал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024.
"Сейчас мы прорабатываем новую интересную модель, которую называем "РобоСПИК", то есть специнвестконтракт, привязанный к показателям роботизации и автоматизации. Уже готовим соответствующие поправки в закон о промполитике, фактически это будет СПИК 3.0, но объектом в нем будет не продукт, а эффективная роботизированная универсальная площадка, на которой можно производить широкий спектр разной продукции… Рассчитываем, что новый механизм сможет заработать уже с начала следующего года", - отметил он.
"Есть мера поддержки в рамках постановления № 1119 – возврат 50% CAPEX из будущего налогового периода для индустриальных парков. Наше предложение – увязать с этим обязательства по роботизации, то есть возвращать 50% CAPEX, потраченного на роботов из будущих финансовых потоков. Понятно, что это требует обсуждений, согласований и дискуссий с коллегами из Минфина.
Окончательного решения по таким преференциям еще не принято, но мне этот подход кажется правильным", - пояснил Осьмаков, отвечая на вопрос о преференциях для компаний, заключивших "РобоСПИК".
Осьмаков отметил, что разработка такого механизма делается как раз под задачи, поставленные президентом, который, в частности, заявил о необходимости войти РФ в топ-25 стран по уровню роботизации на производствах. "И самое главное, что данный подход сбалансирован с точки зрения бюджета, потому что речь идет о "кешбэке" при достижении показателей по роботизации", - подчеркнул чиновник.