https://ria.ru/20240704/robospik-1957252364.html

В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации

В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации - РИА Новости, 04.07.2024

В Минпромторге рассказали о новом механизме стимулирования роботизации

Новый механизм "РобоСПИК", цель которого стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, может заработать в начале 2025 года, сообщил в интервью... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T06:08

2024-07-04T06:08

2024-07-04T06:08

экономика

технологии

россия

василий осьмаков

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новый механизм "РобоСПИК", цель которого стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, может заработать в начале 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Разработку такого механизма ранее анонсировал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024. "Сейчас мы прорабатываем новую интересную модель, которую называем "РобоСПИК", то есть специнвестконтракт, привязанный к показателям роботизации и автоматизации. Уже готовим соответствующие поправки в закон о промполитике, фактически это будет СПИК 3.0, но объектом в нем будет не продукт, а эффективная роботизированная универсальная площадка, на которой можно производить широкий спектр разной продукции… Рассчитываем, что новый механизм сможет заработать уже с начала следующего года", - отметил он. "Есть мера поддержки в рамках постановления № 1119 – возврат 50% CAPEX из будущего налогового периода для индустриальных парков. Наше предложение – увязать с этим обязательства по роботизации, то есть возвращать 50% CAPEX, потраченного на роботов из будущих финансовых потоков. Понятно, что это требует обсуждений, согласований и дискуссий с коллегами из Минфина. Окончательного решения по таким преференциям еще не принято, но мне этот подход кажется правильным", - пояснил Осьмаков, отвечая на вопрос о преференциях для компаний, заключивших "РобоСПИК". Осьмаков отметил, что разработка такого механизма делается как раз под задачи, поставленные президентом, который, в частности, заявил о необходимости войти РФ в топ-25 стран по уровню роботизации на производствах. "И самое главное, что данный подход сбалансирован с точки зрения бюджета, потому что речь идет о "кешбэке" при достижении показателей по роботизации", - подчеркнул чиновник.

https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html

https://ria.ru/20240625/novak-1955423054.html

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экономика, технологии, россия, василий осьмаков, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)