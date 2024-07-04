https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html

РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок

РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок - РИА Новости, 04.07.2024

РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок

Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский рассказал о трех факторах успешного развития экспортно-импортных перевозок. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:52

2024-07-04T12:52

2024-07-04T12:52

экономика

россия

ржд

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский рассказал о трех факторах успешного развития экспортно-импортных перевозок.3 июля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках деловой программы VI Конференции транспортно-логистического блока холдинга РЖД состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию железнодорожной логистики в регионах России и особенностям перевозок грузов железнодорожным транспортом за рубеж."Во-первых, это развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом торгового баланса со странами-партнерами, планово-целевых параметров прироста несырьевого неэнергетического экспорта и в целом увеличения грузооборота по ключевым международным транспортным коридорам за счет формирования качественного нового уровня экономических связей с дружественными странами", - сказал Георгиевский.Во-вторых, по его словам, необходимо повышение эффективности использования инфраструктуры за счет развития системы управления логистическими сервисами на основе предиктивных моделей анализа данных.В качестве третьего фактора Георгиевский назвал формирование прозрачной и эффективной модели взаимодействия грузоотправителей, логистических операторов и владельцев инфраструктур на этапе планирования перевозок.В ходе дискуссии участники обсудили перспективы развития региональной опорной железнодорожной инфраструктуры в рамках Национального проекта "Эффективная транспортная система"; сокращение времени перевозок по МТК "Север-Юг" за счет совершенствования технологии перевозочного процесса; повышение эффективности обработки грузов на сети транспортно-логистических комплексов и контейнеризации межрегиональных грузопотоков.

https://ria.ru/20240704/rets-1957322964.html

https://ria.ru/20240702/eksport-1957019204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, ржд, российский экспортный центр (рэц)