https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html
РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок
РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок - РИА Новости, 04.07.2024
РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок
Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский рассказал о трех факторах успешного развития экспортно-импортных перевозок. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:52
2024-07-04T12:52
2024-07-04T12:52
экономика
россия
ржд
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский рассказал о трех факторах успешного развития экспортно-импортных перевозок.3 июля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках деловой программы VI Конференции транспортно-логистического блока холдинга РЖД состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию железнодорожной логистики в регионах России и особенностям перевозок грузов железнодорожным транспортом за рубеж."Во-первых, это развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом торгового баланса со странами-партнерами, планово-целевых параметров прироста несырьевого неэнергетического экспорта и в целом увеличения грузооборота по ключевым международным транспортным коридорам за счет формирования качественного нового уровня экономических связей с дружественными странами", - сказал Георгиевский.Во-вторых, по его словам, необходимо повышение эффективности использования инфраструктуры за счет развития системы управления логистическими сервисами на основе предиктивных моделей анализа данных.В качестве третьего фактора Георгиевский назвал формирование прозрачной и эффективной модели взаимодействия грузоотправителей, логистических операторов и владельцев инфраструктур на этапе планирования перевозок.В ходе дискуссии участники обсудили перспективы развития региональной опорной железнодорожной инфраструктуры в рамках Национального проекта "Эффективная транспортная система"; сокращение времени перевозок по МТК "Север-Юг" за счет совершенствования технологии перевозочного процесса; повышение эффективности обработки грузов на сети транспортно-логистических комплексов и контейнеризации межрегиональных грузопотоков.
https://ria.ru/20240704/rets-1957322964.html
https://ria.ru/20240702/eksport-1957019204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, ржд, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, РЖД, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский рассказал о трех факторах успешного развития экспортно-импортных перевозок.
3 июля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках деловой программы VI Конференции транспортно-логистического блока холдинга РЖД
состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию железнодорожной логистики в регионах России и особенностям перевозок грузов железнодорожным транспортом за рубеж.
"Во-первых, это развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом торгового баланса со странами-партнерами, планово-целевых параметров прироста несырьевого неэнергетического экспорта и в целом увеличения грузооборота по ключевым международным транспортным коридорам за счет формирования качественного нового уровня экономических связей с дружественными странами", - сказал Георгиевский.
Во-вторых, по его словам, необходимо повышение эффективности использования инфраструктуры за счет развития системы управления логистическими сервисами на основе предиктивных моделей анализа данных.
В качестве третьего фактора Георгиевский назвал формирование прозрачной и эффективной модели взаимодействия грузоотправителей, логистических операторов и владельцев инфраструктур на этапе планирования перевозок.
В ходе дискуссии участники обсудили перспективы развития региональной опорной железнодорожной инфраструктуры в рамках Национального проекта "Эффективная транспортная система"; сокращение времени перевозок по МТК "Север-Юг" за счет совершенствования технологии перевозочного процесса; повышение эффективности обработки грузов на сети транспортно-логистических комплексов и контейнеризации межрегиональных грузопотоков.