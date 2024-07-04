https://ria.ru/20240704/rets-1957322964.html
РЭЦ активно участвует в цифровизации внешней торговли России
РЭЦ активно участвует в цифровизации внешней торговли России - РИА Новости, 04.07.2024
РЭЦ активно участвует в цифровизации внешней торговли России
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно участвует в цифровизации внешнеторговых процессов, в том числе с Китаем, развивая на зарубежных... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:57
2024-07-04T11:57
2024-07-04T11:57
экономика
китай
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно участвует в цифровизации внешнеторговых процессов, в том числе с Китаем, развивая на зарубежных электронных торговых площадках национальные магазины российских товаров под брендом "Сделано в России", рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на круглом столе "Цифровизация российско-китайских торговых отношений в условиях санкционного давления"."РЭЦ реализует проект по открытию и развитию на зарубежных электронных торговых площадках национальных магазинов российских товаров под национальным брендом "Сделано в России". Виртуальные прилавки доступны компаниям также онлайн – подать заявку на размещение продукции на маркетплейсах можно через цифровую платформу "Мой экспорт", - приводятся слова Генкеля в сообщении РЭЦ."Мы активно участвуем в цифровизации внешнеэкономических процессов и предоставлении господдержки участникам ВЭД. Ключевым показателем такой цифровизации является платформа "Мой экспорт", которую развивает Российский экспортный центр. С ее помощью максимально упрощается доступ к получению экспортных услуг и мер поддержки. Одним из инструментов продвижения российской продукции в Китае являются маркетплейсы, а благодаря платформе "Мой экспорт" оформить заявку на услугу РЭЦ по размещению товаров в магазинах электронной торговли можно онлайн", - подчеркнул он.Как отметил в свою очередь основатель российско-китайской цифровой платформы "Кифа" (аккредитованный партнер РЭЦ по программе продвижения национальных магазинов в Китае) Сунь Тяньшу, торговый оборот платформы в 2023 году превысил 6,7 миллиарда рублей. "Это только импорт товаров народного потребления. В 2024 году мы запускаем импорт промышленных товаров и экспорт российских продуктов питания в Китай. В ближайшие годы мы планируем увеличить торговый оборот до свыше 150 миллиардов рублей за счет развития цифровой торговли между Россией и Китаем", - добавил он.Конечно, электронная торговля – не единственная услуга РЭЦ в поддержке экспорта на китайском направлении. Генкель также рассказал об оказанной поддержке по итогам прошлого года."Всего в 2023 году поддержку РЭЦ получили около 1800 компаний, общий объем поддержанного экспорта составил $1,6 миллиарда. Лидерами по поддержке экспорта российской продукции в КНР в рамках страховых инструментов являются компании из машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и лесопромышленного комплекса. В рамках кредитно-гарантийных инструментов основными получателями поддержки стали компании машиностроительной и химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса", – заключил вице-президент РЭЦ.
https://ria.ru/20240703/eksportirt-1957161533.html
https://ria.ru/20240702/eksport-1957019204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно участвует в цифровизации внешнеторговых процессов, в том числе с Китаем, развивая на зарубежных электронных торговых площадках национальные магазины российских товаров под брендом "Сделано в России", рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на круглом столе "Цифровизация российско-китайских торговых отношений в условиях санкционного давления".
"РЭЦ реализует проект по открытию и развитию на зарубежных электронных торговых площадках национальных магазинов российских товаров под национальным брендом "Сделано в России". Виртуальные прилавки доступны компаниям также онлайн – подать заявку на размещение продукции на маркетплейсах можно через цифровую платформу "Мой экспорт", - приводятся слова Генкеля в сообщении РЭЦ.
"Мы активно участвуем в цифровизации внешнеэкономических процессов и предоставлении господдержки участникам ВЭД. Ключевым показателем такой цифровизации является платформа "Мой экспорт", которую развивает Российский экспортный центр. С ее помощью максимально упрощается доступ к получению экспортных услуг и мер поддержки. Одним из инструментов продвижения российской продукции в Китае являются маркетплейсы, а благодаря платформе "Мой экспорт" оформить заявку на услугу РЭЦ по размещению товаров в магазинах электронной торговли можно онлайн", - подчеркнул он.
Как отметил в свою очередь основатель российско-китайской цифровой платформы "Кифа" (аккредитованный партнер РЭЦ
по программе продвижения национальных магазинов в Китае) Сунь Тяньшу, торговый оборот платформы в 2023 году превысил 6,7 миллиарда рублей. "Это только импорт товаров народного потребления. В 2024 году мы запускаем импорт промышленных товаров и экспорт российских продуктов питания в Китай. В ближайшие годы мы планируем увеличить торговый оборот до свыше 150 миллиардов рублей за счет развития цифровой торговли между Россией и Китаем", - добавил он.
Конечно, электронная торговля – не единственная услуга РЭЦ в поддержке экспорта на китайском направлении. Генкель также рассказал об оказанной поддержке по итогам прошлого года.
"Всего в 2023 году поддержку РЭЦ получили около 1800 компаний, общий объем поддержанного экспорта составил $1,6 миллиарда. Лидерами по поддержке экспорта российской продукции в КНР в рамках страховых инструментов являются компании из машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и лесопромышленного комплекса. В рамках кредитно-гарантийных инструментов основными получателями поддержки стали компании машиностроительной и химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса", – заключил вице-президент РЭЦ.