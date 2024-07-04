https://ria.ru/20240704/rektor-1957364375.html
Садовничего переизбрали на должность президента Российского союза ректоров
Садовничего переизбрали на должность президента Российского союза ректоров - РИА Новости, 04.07.2024
Садовничего переизбрали на должность президента Российского союза ректоров
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий переизбран на должность президента российского союза ректоров, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:43
2024-07-04T13:43
2024-07-04T13:43
россия
виктор садовничий
российский союз ректоров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий переизбран на должность президента российского союза ректоров, передает корреспондент РИА Новости."Избрать Виктора Антоновича на очередной пятилетний срок", - сказано в ходе голосования. Уточняется, что Садовничий является председателем союза ректоров с 1994 года.Российский союз ректоров (РСР) — общероссийская общественная организация, объединяющая более 700 ректоров, президентов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.Он был создан в 1992 году по инициативе ректоров высших учебных заведений РФ на основе распоряжения президента РФ.
https://ria.ru/20240704/mgu-1957328353.html
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россия, виктор садовничий, российский союз ректоров
Россия, Виктор Садовничий, Российский союз ректоров
Садовничего переизбрали на должность президента Российского союза ректоров
Садовничего переизбрали на должность президента союза ректоров на пять лет