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Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд - РИА Новости, 04.07.2024
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15:14 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/rekord-1957402780.html
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд - РИА Новости, 04.07.2024
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд
За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:14
2024-07-04T15:14
новости суэк
экономика
хабаровский край
сибирская угольная энергетическая компания
байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает пресс-служба компании. Предыдущий производственный рекорд был поставлен угольщиками Хабаровского края в октябре прошлого года. Тогда в течение месяца было отгружено 662 тысячи тонн угля. Новый рекорд шахтеры посвятили 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали. В целом в минувшем году "Ургалуголь" отправил потребителям на внутренний и внешний рынки рекордные более семи миллионов тонн угля. Благодаря этому, энергетические компании бесперебойно получают уголь, который добывается и обогащается на мощностях СУЭК в Хабаровском крае.
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экономика, хабаровский край, сибирская угольная энергетическая компания, байкало-амурская магистраль
Новости СУЭК, Экономика, Хабаровский край, Сибирская угольная энергетическая компания, Байкало-Амурская магистраль
Новости СУЭК

Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд

© Фото : Фото пресс-службы СУЭКОдно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Фото пресс-службы СУЭК
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает пресс-служба компании.
Предыдущий производственный рекорд был поставлен угольщиками Хабаровского края в октябре прошлого года. Тогда в течение месяца было отгружено 662 тысячи тонн угля.
Новый рекорд шахтеры посвятили 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали.
В целом в минувшем году "Ургалуголь" отправил потребителям на внутренний и внешний рынки рекордные более семи миллионов тонн угля. Благодаря этому, энергетические компании бесперебойно получают уголь, который добывается и обогащается на мощностях СУЭК в Хабаровском крае.
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Новости СУЭКЭкономикаХабаровский крайСибирская угольная энергетическая компанияБайкало-Амурская магистраль
 
 
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