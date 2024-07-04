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Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд - РИА Новости, 04.07.2024
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд
За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:14
2024-07-04T15:14
2024-07-04T15:14
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хабаровский край
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает пресс-служба компании. Предыдущий производственный рекорд был поставлен угольщиками Хабаровского края в октябре прошлого года. Тогда в течение месяца было отгружено 662 тысячи тонн угля. Новый рекорд шахтеры посвятили 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали. В целом в минувшем году "Ургалуголь" отправил потребителям на внутренний и внешний рынки рекордные более семи миллионов тонн угля. Благодаря этому, энергетические компании бесперебойно получают уголь, который добывается и обогащается на мощностях СУЭК в Хабаровском крае.
https://ria.ru/20240612/nagrada-1952370405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хабаровский край, сибирская угольная энергетическая компания, байкало-амурская магистраль
Новости СУЭК, Экономика, Хабаровский край, Сибирская угольная энергетическая компания, Байкало-Амурская магистраль