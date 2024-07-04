https://ria.ru/20240704/rekord-1957402780.html

Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд

Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд - РИА Новости, 04.07.2024

Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд

За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:14

2024-07-04T15:14

2024-07-04T15:14

новости суэк

экономика

хабаровский край

сибирская угольная энергетическая компания

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За первый месяц лета предприятие "Ургалуголь", входящее в СУЭК, отгрузило порядка 676 тысяч тонн готовой продукции – по 300 вагонов с углем ежедневно, сообщает пресс-служба компании. Предыдущий производственный рекорд был поставлен угольщиками Хабаровского края в октябре прошлого года. Тогда в течение месяца было отгружено 662 тысячи тонн угля. Новый рекорд шахтеры посвятили 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали. В целом в минувшем году "Ургалуголь" отправил потребителям на внутренний и внешний рынки рекордные более семи миллионов тонн угля. Благодаря этому, энергетические компании бесперебойно получают уголь, который добывается и обогащается на мощностях СУЭК в Хабаровском крае.

https://ria.ru/20240612/nagrada-1952370405.html

хабаровский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, хабаровский край, сибирская угольная энергетическая компания, байкало-амурская магистраль