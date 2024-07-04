https://ria.ru/20240704/reb-1957252202.html

Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях

Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях - РИА Новости, 04.07.2024

Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях

Российская переносная система постановки помех "Фумигатор" показала высокую результативность на испытаниях, при этом превзойдя ожидания по дальности подавления, РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T06:05

2024-07-04T06:05

2024-07-04T09:58

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Российская переносная система постановки помех "Фумигатор" показала высокую результативность на испытаниях, при этом превзойдя ожидания по дальности подавления, рассказал РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко. "Отработали в движении, смотрели, что по дистанции подавления, на какой дистанции дрон падает. Теперь мы отработали занятие опорного пункта, выставления защиты на опорном пункте от FPV-дронов. В данном случае мы его (переносной комплект - ред.) выставили и 6-7 часов он может работать и обеспечивать защиту по стандартным и по измененным частотам в диапазоне работы комплекса. При тестах здесь у нас немножко увеличилась дальность подавления, чем и превзошла наши ожидания. Здесь получается до 250 метров", - рассказал Осломенко. По его словам, особенности данной системы - комплексный и унифицированный подход. Система состоит из модулей подавления, которые можно установить на бронетехнику или автотранспорт, также есть носимый вариант на базе рамы-рюкзака, который позволяет военнослужащим передвигаться вместе с системой постановки помех, тем самым прикрывая от работы дронов группу пехоты или опорный пункт. "Переносная система постановки помех "Фумигатор" существует в нескольких вариациях. Первая - для установки на бронетехнику и автотранспорт. Модульная система, которую мы устанавливаем. Второй вариант - это переносной "Фумигатор" в виде двух рам для переноски... К этой концепции мы шли три года. Она состоит из пяти модулей. Модули, которые направлены для защиты от FPV-дронов и от сбросов с коммерческих дронов. То есть защита должна осуществляться комплексная", - заключил Осломенко.

https://ria.ru/20240624/shlem-1955120055.html

https://ria.ru/20240619/raketa-1953835023.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф