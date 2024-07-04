Рейтинг@Mail.ru
Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
06:05 04.07.2024 (обновлено: 09:58 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/reb-1957252202.html
Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях
Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях - РИА Новости, 04.07.2024
Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях
Российская переносная система постановки помех "Фумигатор" показала высокую результативность на испытаниях, при этом превзойдя ожидания по дальности подавления, РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:05
2024-07-04T09:58
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957277755_98:0:848:422_1920x0_80_0_0_456a3e400cf5631f8b244b7dd2aac94a.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Российская переносная система постановки помех "Фумигатор" показала высокую результативность на испытаниях, при этом превзойдя ожидания по дальности подавления, рассказал РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко. "Отработали в движении, смотрели, что по дистанции подавления, на какой дистанции дрон падает. Теперь мы отработали занятие опорного пункта, выставления защиты на опорном пункте от FPV-дронов. В данном случае мы его (переносной комплект - ред.) выставили и 6-7 часов он может работать и обеспечивать защиту по стандартным и по измененным частотам в диапазоне работы комплекса. При тестах здесь у нас немножко увеличилась дальность подавления, чем и превзошла наши ожидания. Здесь получается до 250 метров", - рассказал Осломенко. По его словам, особенности данной системы - комплексный и унифицированный подход. Система состоит из модулей подавления, которые можно установить на бронетехнику или автотранспорт, также есть носимый вариант на базе рамы-рюкзака, который позволяет военнослужащим передвигаться вместе с системой постановки помех, тем самым прикрывая от работы дронов группу пехоты или опорный пункт. "Переносная система постановки помех "Фумигатор" существует в нескольких вариациях. Первая - для установки на бронетехнику и автотранспорт. Модульная система, которую мы устанавливаем. Второй вариант - это переносной "Фумигатор" в виде двух рам для переноски... К этой концепции мы шли три года. Она состоит из пяти модулей. Модули, которые направлены для защиты от FPV-дронов и от сбросов с коммерческих дронов. То есть защита должна осуществляться комплексная", - заключил Осломенко.
https://ria.ru/20240624/shlem-1955120055.html
https://ria.ru/20240619/raketa-1953835023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957277755_280:0:843:422_1920x0_80_0_0_7c560f59fa2146596408322664aadc40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях

"Лаборатория ППШ": "Фумигатор" превзошел ожидания по дальности подавления

© РИА НовостиРоссийская переносная система постановки помех "Фумигатор"
Российская переносная система постановки помех Фумигатор - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости
Российская переносная система постановки помех "Фумигатор"
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Российская переносная система постановки помех "Фумигатор" показала высокую результативность на испытаниях, при этом превзойдя ожидания по дальности подавления, рассказал РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.
"Отработали в движении, смотрели, что по дистанции подавления, на какой дистанции дрон падает. Теперь мы отработали занятие опорного пункта, выставления защиты на опорном пункте от FPV-дронов. В данном случае мы его (переносной комплект - ред.) выставили и 6-7 часов он может работать и обеспечивать защиту по стандартным и по измененным частотам в диапазоне работы комплекса. При тестах здесь у нас немножко увеличилась дальность подавления, чем и превзошла наши ожидания. Здесь получается до 250 метров", - рассказал Осломенко.
Титановый бронешлем Барс-Л - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Шлем "Барс-Л" на испытаниях превзошел натовские образцы
24 июня, 17:27
По его словам, особенности данной системы - комплексный и унифицированный подход. Система состоит из модулей подавления, которые можно установить на бронетехнику или автотранспорт, также есть носимый вариант на базе рамы-рюкзака, который позволяет военнослужащим передвигаться вместе с системой постановки помех, тем самым прикрывая от работы дронов группу пехоты или опорный пункт.
"Переносная система постановки помех "Фумигатор" существует в нескольких вариациях. Первая - для установки на бронетехнику и автотранспорт. Модульная система, которую мы устанавливаем. Второй вариант - это переносной "Фумигатор" в виде двух рам для переноски... К этой концепции мы шли три года. Она состоит из пяти модулей. Модули, которые направлены для защиты от FPV-дронов и от сбросов с коммерческих дронов. То есть защита должна осуществляться комплексная", - заключил Осломенко.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Кронштадте покажут новую мини-ракету для "Панциря"
19 июня, 00:18
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала