https://ria.ru/20240704/rakety-1957453313.html

Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин

Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин

Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:10

2024-07-04T17:10

2024-07-04T17:45

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957460735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e586f3fd04d7d60d95cceb56ef2ca2d.jpg

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан."Я <...> говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКРы, разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", — сказал глава государства.Президент напомнил, что Россия ввела мораторий на возможное размещение в будущем своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира."И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально", — добавил он.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.Вашингтон в начале 2019 года объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.

https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

https://ria.ru/20221208/rsmd-1836734317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о разработке и производстве ракетных систем средней и меньшей дальности Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. 2024-07-04T17:10 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия