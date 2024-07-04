https://ria.ru/20240704/rakety-1957453313.html
Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин
Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин
Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:10
2024-07-04T17:10
2024-07-04T17:45
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957460735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e586f3fd04d7d60d95cceb56ef2ca2d.jpg
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан."Я <...> говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКРы, разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", — сказал глава государства.Президент напомнил, что Россия ввела мораторий на возможное размещение в будущем своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира."И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально", — добавил он.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.Вашингтон в начале 2019 года объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.
https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html
https://ria.ru/20221208/rsmd-1836734317.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957460735_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36a71a31ca3798108e2235048877ba8f.jpg
Путин о разработке и производстве ракетных систем средней и меньшей дальности
Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан.
2024-07-04T17:10
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия вправе начать разработку и производство систем РСМД, заявил Путин
Путин предупредил о возможном развертывании ракет средней и меньшей дальности
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости.
Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов
по итогам визита в Казахстан.
"Я <...> говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКРы, разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", — сказал глава государства.
Президент напомнил, что Россия ввела мораторий на возможное размещение в будущем своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.
"И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально", — добавил он.
В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1001-5500 километров) и меньшей дальности (500-1000 километров), а также пусковые установки для них.
О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.
Вашингтон в начале 2019 года объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.