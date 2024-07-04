https://ria.ru/20240704/rakety-1957417952.html
У России есть возможности для производства ракет, заявили в Госдуме
У России есть возможности для производства ракет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.07.2024
У России есть возможности для производства ракет, заявили в Госдуме
У России есть необходимые технологические и организационные возможности для производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:54
2024-07-04T15:54
2024-07-04T16:10
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. У России есть необходимые технологические и организационные возможности для производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США. "Раз президент такое решение принял, значит оно будет выполнено. Необходимые технологические и организационные возможности у нас в стране есть", - сказал Картаполов. Депутат отметил, что если будет необходимость, они будут развернуты в тех районах, которые позволят обеспечить их более эффективное применение. "Это же не миномет, чтобы его ставить в двух километрах от линии боевого соприкосновения… Это серьезное средство, с серьезными возможностями, а где они будут, будут знать те, кому положено", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240703/roskosmos-1957084271.html
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безопасность, россия, сша, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф, договор о рсмд
Безопасность, Россия, США, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ, Договор о РСМД
У России есть возможности для производства ракет, заявили в Госдуме
Депутат Картаполов: у России есть технологические и организационные возможности