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Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 04.07.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами
Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника - два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:51
2024-07-04T06:51
2024-07-04T06:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тамбовская область
вооруженные силы рф
брянская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника - два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями, сообщило министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, тамбовская область, вооруженные силы рф, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тамбовская область, Вооруженные силы РФ, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами
МО: силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями