https://ria.ru/20240704/pvo-1957253366.html

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 04.07.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами

Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника - два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T06:51

2024-07-04T06:51

2024-07-04T06:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

тамбовская область

вооруженные силы рф

брянская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника - два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями, сообщило министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.

россия

тамбовская область

брянская область

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2024

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безопасность, россия, тамбовская область, вооруженные силы рф, брянская область