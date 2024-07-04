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В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:14

2024-07-04T04:14

2024-07-04T04:16

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

трубчевский район

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз, трубчевский район