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В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:14
2024-07-04T04:14
2024-07-04T04:16
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брянская область
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александр богомаз
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз, Трубчевский район
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Богомаз: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над двумя районами Брянской области