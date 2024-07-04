https://ria.ru/20240704/putin-1957491320.html

У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков

У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2024

У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш не проводили содержательной беседы "на полях" саммита ШОС в Астане, но имели возможность... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:21

2024-07-04T19:21

2024-07-04T19:56

астана

шос

саммит шос в астане – 2024

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владимир путин

дмитрий песков

антониу гутерреш

оон

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш не проводили содержательной беседы "на полях" саммита ШОС в Астане, но имели возможность поприветствовать друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сколь-нибудь содержательной беседы не состоялось. Путин и Гутерреш имели возможность приветствовать друг друга, но какие-то субстантивные вопросы они не обсудили", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240704/shos-1957369257.html

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