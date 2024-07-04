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У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2024
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19:21 04.07.2024 (обновлено: 19:56 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957491320.html
У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков
У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2024
У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш не проводили содержательной беседы "на полях" саммита ШОС в Астане, но имели возможность... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:21
2024-07-04T19:56
астана
шос
саммит шос в астане – 2024
россия
владимир путин
дмитрий песков
антониу гутерреш
оон
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш не проводили содержательной беседы "на полях" саммита ШОС в Астане, но имели возможность поприветствовать друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сколь-нибудь содержательной беседы не состоялось. Путин и Гутерреш имели возможность приветствовать друг друга, но какие-то субстантивные вопросы они не обсудили", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240704/shos-1957369257.html
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астана, шос, саммит шос в астане – 2024, россия, владимир путин, дмитрий песков, антониу гутерреш, оон
Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, ООН
У Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем в Астане, заявил Песков

Песков: содержательной беседы с Гутеррешем на полях ШОС у Путина не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на встрече в формате "ШОС плюс"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на встрече в формате "ШОС плюс"
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш не проводили содержательной беседы "на полях" саммита ШОС в Астане, но имели возможность поприветствовать друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сколь-нибудь содержательной беседы не состоялось. Путин и Гутерреш имели возможность приветствовать друг друга, но какие-то субстантивные вопросы они не обсудили", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ШОС может добиваться мира, заявил генсек ООН
Вчера, 13:56
 
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