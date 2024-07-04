https://ria.ru/20240704/putin-1957465196.html
Никакой посредник не наделен правом поставить точку, заявил Путин
Никакой посредник не наделен правом поставить точку, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Никакой посредник не наделен правом поставить точку, заявил Путин
Никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной, но в целом Москва посредничество само по себе... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:41
2024-07-04T17:41
2024-07-04T17:55
россия
украина
москва
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной, но в целом Москва посредничество само по себе приветствует, заявил президент России Владимир Путин. "Прежде всего, потому что вряд ли посредник будет наделен подписывать окончательные документы. И более того, даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательного документа", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг. Он подчеркнул, что вопрос компетентности таких посредников и их полномочий является принципиальным. "Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно", - добавил президент России. "Само по себе посредничество мы приветствуем", - также сказал он.
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Путин о посредничестве в украинском конфликте
Пояснение Путина по поводу посредничества в украинском конфликте: главный вопрос, по мнению президента, в полномочиях посредников.
2024-07-04T17:41
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россия, украина, москва, владимир путин
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
Никакой посредник не наделен правом поставить точку, заявил Путин
Путин: посредник не наделен правом подписывать документы между РФ и Украиной