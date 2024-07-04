https://ria.ru/20240704/putin-1957463828.html

Россия сформулировала предложения по безопасности, заявил Путин

Россия сформулировала предложения по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Россия сформулировала предложения по безопасности, заявил Путин

Россия сформулировала свои предложения по безопасности, но должна быть добрая воля остальных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:37

2024-07-04T17:37

2024-07-04T20:15

россия

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия сформулировала свои предложения по безопасности, но должна быть добрая воля остальных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дело даже не в юридической стороне, а в сущности тех вопросов, которые мы должны вместе решать. Мы сформулировали свои предложения (по безопасности - ред.). Должна быть добрая воля со стороны тех, кто в этом заинтересован", - сказал журналистам Путин. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024