https://ria.ru/20240704/putin-1957459489.html
Путин: Россия должна добиться от противника условий, которые ее устроят
Путин: Россия должна добиться от противника условий, которые ее устроят - РИА Новости, 04.07.2024
Путин: Россия должна добиться от противника условий, которые ее устроят
Президент России Владимир Путин сказал, что Россия должна добиться от противной стороны условий, которые устроят Москву и будут необратимыми. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:26
2024-07-04T17:26
2024-07-04T17:53
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия должна добиться от противной стороны условий, которые устроят Москву и будут необратимыми. "Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240704/putin-1957457687.html
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в мире, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин: Россия должна добиться от противника условий, которые ее устроят
Путин: Москва должна добиться от противной стороны условий, которые ее устроят