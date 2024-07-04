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Путин назвал разработку нового вооружения в России ответом на действия США - РИА Новости, 04.07.2024
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17:22 04.07.2024 (обновлено: 17:37 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html
Путин назвал разработку нового вооружения в России ответом на действия США
Путин назвал разработку нового вооружения в России ответом на действия США - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал разработку нового вооружения в России ответом на действия США
России пришлось реагировать на разрушение США документов, лежащих в основе международной стабильности, страна была вынуждена разрабатывать новые вооружения,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:22
2024-07-04T17:37
россия
сша
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. России пришлось реагировать на разрушение США документов, лежащих в основе международной стабильности, страна была вынуждена разрабатывать новые вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин."Основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, Соединенными штатами были разрушены… Нам оставалось только принимать к сведению и реагировать на эти действия. Вот мы и реагировали, в военной сфере, допустим, для преодоления создаваемой Соединенными Штатами системы противоракетной обороны мы изобретали системы преодоления ПРО", - сказал Путин журналистам.Президент отметил, что Россия вынуждена была разрабатывать новые вооружения.
https://ria.ru/20240704/putin-1957456688.html
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россия, сша, владимир путин
Россия, США, Владимир Путин
Путин назвал разработку нового вооружения в России ответом на действия США

Путин: РФ пришлось реагировать на действия США, разрабатывать новые вооружения

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© POOL
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Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. России пришлось реагировать на разрушение США документов, лежащих в основе международной стабильности, страна была вынуждена разрабатывать новые вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, Соединенными штатами были разрушены… Нам оставалось только принимать к сведению и реагировать на эти действия. Вот мы и реагировали, в военной сфере, допустим, для преодоления создаваемой Соединенными Штатами системы противоракетной обороны мы изобретали системы преодоления ПРО", - сказал Путин журналистам.
Президент отметил, что Россия вынуждена была разрабатывать новые вооружения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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